Le cosmonaute russe fait du stop avec SpaceX dans le cadre du prochain équipage de la station spatiale

Un cosmonaute russe rejoindra une mission SpaceX vers la Station spatiale internationale.

Deux Américains et un astronaute japonais font également partie de ce qui a été surnommé Crew 5.

Il s’agit du cinquième équipage à part entière de l’ISS à bord d’un véhicule SpaceX depuis 2020.

La société de fusées SpaceX d’Elon Musk devait lancer mercredi le prochain équipage de longue durée de la Station spatiale internationale en orbite, avec un cosmonaute russe faisant du stop avec deux Américains et un astronaute japonais dans le cadre de la mission.

Le lanceur SpaceX, composé d’une fusée Falcon 9 surmontée d’une capsule Crew Dragon baptisée Endurance, devait décoller à midi HAE (16h00 GMT) du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

L’équipage de quatre membres devrait atteindre la Station spatiale internationale (ISS) environ 29 heures plus tard jeudi soir pour commencer une mission scientifique de 150 jours à bord du laboratoire orbital à quelque 250 miles (420 km) au-dessus de la Terre.

La mission, désignée Crew-5, marque le cinquième équipage à part entière de l’ISS que la NASA a volé à bord d’un véhicule SpaceX depuis que l’entreprise de fusée privée fondée par le propriétaire de Tesla, Musk, a commencé à envoyer des astronautes américains en altitude en mai 2020.

La dernière équipe est dirigée par Nicole Aunapu Mann, une pilote de combat chevronnée qui fait l’histoire des vols spatiaux en tant que première femme autochtone envoyée en orbite par la NASA et première femme à prendre le siège du commandant d’un SpaceX Crew Dragon.

La mission Crew-5 est également remarquable pour l’inclusion d’Anna Kikina, 38 ans, la seule cosmonaute en service actif pour l’agence spatiale russe Roscosmos, et la seule Russe à avoir encore volé à bord d’un vaisseau spatial américain au milieu des tensions mondiales liées à la guerre en Ukraine. . Le dernier cosmonaute à monter sur une fusée américaine en orbite était en 2002 sur une navette spatiale de la NASA.

De Russie avec amour

Kikina échange essentiellement des places avec un astronaute de la NASA qui a pris place à bord d’un vol russe Soyouz vers l’ISS le mois dernier dans le cadre d’un nouvel accord de covoiturage signé par la NASA et Roscosmos en juillet.

Kikina ne sera que la cinquième femme russe envoyée dans l’espace dans un corps de cosmonautes historiquement dominé par les hommes.

“En général, pour moi, cela n’a pas d’importance”, a-t-elle déclaré dans une récente interview, ignorant la nouveauté de sa stature de Roscosmos. “Mais je me rends compte de la responsabilité parce que je représente le peuple de mon pays.”

Le commandant Mann, 45 ans, colonel de l’US Marine Corps et pilote de chasse ayant effectué des missions de combat en Irak et en Afghanistan, est titulaire d’un master d’ingénieur spécialisé en mécanique des fluides.

En tant que membre enregistré des Wailacki des tribus indiennes de Round Valley, Mann deviendra la première femme amérindienne à voler dans l’espace. Le seul autre Américain indigène lancé en orbite était John Herrington, qui a participé à une mission de navette en 2002.

Le pilote désigné pour le lancement de mercredi est le camarade de classe astronaute de Mann à la NASA et recrue dans les vols spatiaux Josh Cassada, 49 ans, aviateur de la marine américaine et pilote d’essai avec un doctorat en physique des particules à haute énergie.

L’équipage de l’agence spatiale japonaise JAXA est complété par l’astronaute vétéran Koichi Wakata, 59 ans, un expert en robotique qui effectue son cinquième voyage dans l’espace.

L’équipe Crew-5 sera accueillie par sept occupants existants de l’ISS – l’équipe Crew-4 composée de trois Américains et d’un astronaute italien – ainsi que deux Russes et l’astronaute de la NASA qui a volé avec eux en orbite sur un vol Soyouz.

Les nouveaux arrivants sont chargés de mener plus de 200 expériences, dont beaucoup se concentrent sur la recherche médicale allant de la “bio-impression” 3D de tissus humains à l’étude de bactéries cultivées en microgravité.

L’ISS, la longueur d’un terrain de football et le plus grand objet artificiel de l’espace, est occupée en permanence depuis novembre 2000, exploitée par un consortium dirigé par les États-Unis et la Russie qui comprend le Canada, le Japon et 11 pays européens.

L’avant-poste est né en partie pour améliorer les relations entre Washington et Moscou après l’effondrement de l’Union soviétique et la fin des rivalités de la guerre froide qui ont stimulé la course spatiale américano-soviétique originale.

Mais la coopération NASA-Roscosmos a été testée comme jamais auparavant depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, conduisant l’administration Biden à imposer des sanctions radicales contre Moscou.

Lors d’une conférence de presse avec la NASA et SpaceX lundi, un haut responsable de Roscosmos, Sergei Krikalev, a déclaré que son agence avait l’approbation de Moscou pour continuer avec l’ISS jusqu’en 2024 et espère obtenir la “permission” du Kremlin d’étendre davantage le partenariat, jusqu’à ce que la Russie construise une nouvelle station spatiale.

La NASA espère faire fonctionner l’ISS avec ses partenaires existants jusqu’en 2030 environ.