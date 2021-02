Le cortège de Trump traverse le rassemblement de la journée des présidents de Palm Beach en Floride, envoûtant la foule de 600 fans de MAGA

DONALD Trump s’est rendu au rassemblement MAGA de West Palm Beach lors d’un cortège le jour du président alors que des centaines de ses fidèles partisans se pressaient dans les rues.

Lundi, l’ancien président a pu être vu passer devant la foule hurlante portant ses vêtements et agitant la main « Atout Drapeaux 2020 « .

WPEC a rapporté que les organisateurs sont descendus dans la rue pour montrer leur soutien à Trump, qu’ils considèrent comme « le plus grand président américain ».

Ses partisans ont envahi les rues de la ville ensoleillée de Floride pour avoir un aperçu de l’ancien dirigeant américain après sa défaite aux élections de 2020 face à Joe Biden.

Stations locales a rapporté qu’environ 600 de ses partisans ont assisté à l’événement aujourd’hui.

Des rapports ont émergé sur Twitter selon lesquels les voitures Trump roulaient lentement à travers la foule hurlante.

Des centaines de personnes ont commencé à chanter en passant et des célébrations ont éclaté pendant l’événement spontané.

Rugissements de « Etats-Unis»Et« Nous aimons Trump »pouvait être entendu alors que les gens dansaient et applaudissaient en passant.

Dans d’autres clips, des flics locaux pourraient être vus diriger des gens sur le trottoir alors que d’autres brandissaient des drapeaux américains.

La dernière fois que Trump est apparu à un rassemblement, c’était le 6 janvier avant le Émeutes du Capitole a éclaté dans Washington DC lorsque des insurgés ont pris d’assaut le bâtiment, faisant cinq morts et plusieurs blessés.

Le rassemblement surprise de lundi en Floride a débuté au coin de Southern Boulevard et Parker Avenue, juste à l’est de l’autoroute I-95.

Le jour de la Saint-Valentin, quelqu’un a survolé la zone en brandissant une banderole qui disait: « Nous vous aimons Prez Trump. Bonne Saint-Valentin. »

L’ex-chef a été occupé à préparer le prochaine phase de sa vie post-présidentielle, selon l’Associated Press.

Il serait prêt à reconstruire le Parti républicain et à réaffirmer le pouvoir après son acquittement de destitution.

Se sentant enhardi par l’issue du procès, il devait réémerger d’une hibernation auto-imposée dans son club de Palm Beach, en Floride, et cherche des moyens de réaffirmer son pouvoir.

Trump reste populaire parmi la base du GOP, mais de nombreux républicains à Washington se sont refroidis.

Sans se décourager, amis et alliés s’attendent à ce que Trump reprenne les entretiens amicaux avec les médias après des semaines de silence.

Il a rencontré des assistants politiques pour discuter des efforts visant à aider les républicains à tenter de prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022.

Il reste déterminé à se venger des républicains qui ont soutenu sa destitution ou qui ont résisté à ses efforts pour renverser les résultats de la Élection de novembre gagné par Démocrate Joe Biden.

« J’imagine que vous entendrez probablement beaucoup plus de lui dans les prochains jours », a averti le conseiller principal Jason Miller.

Le cortège dramatique de Trump intervient après son deuxième acquittement de destitution au Sénat la semaine dernière, et le même jour, il a été annoncé que les législateurs mettaient en place une commission bipartite pour enquêter sur l’émeute du Capitole.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré lundi qu’une commission extérieure et indépendante examinerait les « faits et causes » liés à l’attaque meurtrière par les partisans du président de l’époque.

Pelosi a déclaré que la commission serait calquée sur une commission similaire convoquée après l’attaque du 11 septembre 2001 contre Washington et New York.

Le panel examinera également les «faits et causes relatifs à la préparation et à la réponse de la police du Capitole des États-Unis et d’autres forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales dans la région du Capitole national».