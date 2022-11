Le corset et la lingerie d’Irina Shayk au Savage x Fenty Show Vol. 4 : Photos – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Getty Images pour Savage X Fenty Show Vol. 4 présenté par Prime Video

Irina Cheikh a volé la vedette à de Rihanna Savage X Fenty Vol. 4 défilé de mode lorsqu’elle portait un corset vert métallisé sexy avec de la lingerie transparente et une mini-jupe assortie. La femme de 36 ans a dirigé une longue lignée de mannequins lorsqu’elle portait un haut corset vert moulant et plongeant qui révélait un décolleté ample, stylé avec des sous-vêtements transparents et une mini-jupe assortie.

Le haut d’Irina était semi-transparent à l’avant et comportait des bonnets de sous-vêtements qui mettaient son décolleté en valeur. Le bustier court a mis en valeur ses abdominaux toniques et sa petite taille et elle l’a stylisé avec une paire de sous-vêtements transparents à taille haute et à bretelles. En plus de ses sous-vêtements effrontés, elle portait une mini-jupe en maille transparente moulante recouverte d’étincelles et accessoirisée de talons à lanières scintillantes, de boucles d’oreilles en diamant vert et d’un foulard en soie.

Quant à son glam, elle avait ses longs cheveux bruns détachés et raides tandis que le haut de sa tête était tressé en rangées de maïs serrées. Une doublure en œil de chat noire épaisse et super sensuelle sur le dessus et le bas de ses paupières, associée à une lèvre rouge brillante, complète son ensemble.

Le Savage X Fenty Show Vol. 4 présenté par Prime Video, était rempli de célébrités sur et hors piste. Un autre modèle notable de l’émission était Cara Delevingne, qui était magnifique dans un soutien-gorge noir scintillant plongeant avec des bretelles sur la poitrine. Elle avait les cheveux lissés en tresses hautes tandis que ses sourcils étaient décolorés et une épaisse doublure noire en œil de chat complétait son look.

Le spectacle sera diffusé exclusivement sur Prime Video dans le monde entier le 9 novembre, et la dernière collection Savage X Fenty sera disponible en magasin dans la boutique de mode Amazon et chez Savage X Fenty.