Le corset de Taraji P. Henson dans Savage x Fenty Show Vol. 4 : Photos – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Emma McIntyre/Getty Images pour Savage X Fenty Show Vol. 4 présenté par Prime Video

de Rihanna Le spectacle Savage X Fenty est toujours plein de surprises et une surprise super agréable était de voir Taraji P. Henson modèle une tenue sexy de la nouvelle collection. La femme de 52 ans a fait une danse sensuelle dans le spectacle tout en portant un corset métallique serré et une jupe assortie.

Pour le spectacle, Taraji a porté un haut corset scintillant gris foncé moulant qui avait un décolleté plongeant et des bonnets à armatures. Sous le corset, Taraji a bercé une jupe longue assortie et a complété son look avec un manteau ample assorti qu’elle a drapé sur ses épaules.

L’actrice a dansé autour du plateau tandis qu’une flopée de danseurs en combinaisons serrées traînaient derrière elle. À un moment donné, elle a enlevé sa veste pour révéler ses bras nus et ses gants. Elle a accessoirisé sa tenue scintillante avec un bracelet manchette à fleurs en diamant et des bagues assorties, tandis qu’une paire de boucles d’oreilles en diamant éblouissantes a lié son look.

Quant à son glam, les longs cheveux noirs de Taraji étaient en un tas de tresses différentes allant d’épais à super chose tandis que deux petits pains spatiaux tressés étaient assis sur sa tête. Elle a ajouté un smokey eye métallique super sensuel, des cils volumineux et une épaisse doublure noire en œil de chat tandis qu’une lèvre noire foncée brillante a complété son look.

L’apparition de Taraji dans le spectacle a marqué sa première apparition dans un défilé de mode et techniquement ses débuts sur la piste, étant donné que le spectacle de Rihanna ressemblait plus à un plateau de cinéma qu’à une piste.

L’ensemble métallique de Taraji faisait partie de la nouvelle collection Savage X Fenty et tous les looks Savage X Fenty portés tout au long du défilé seront disponibles dans la boutique Amazon Fashion Store et chez Savage X Fenty le 9 novembre.