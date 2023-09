Le corridor économique soutenu par Biden ne devrait exclure personne

Le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) serre la main de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, avant le sommet des dirigeants du G20 au Bharat Mandapam à New Delhi, le 9 septembre 2023. Evan Vucci | Afp | Getty Images

NEW DELHI — Le corridor économique rail-mer dirigé par Biden et reliant l’Inde aux pays du Moyen-Orient et d’Europe ne devrait pas être exclusif et devrait s’inscrire dans l’esprit d’une économie mondiale intégrée, selon la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. À l’heure où les chaînes d’approvisionnement s’alignent sur des lignes géopolitiques mondiales changeantes, le soutien du président américain Joe Biden à l’initiative semble viser non seulement à contrer l’influence de la Chine dans un Moyen-Orient riche en énergie, mais aussi à contrer l’initiative mondiale de la Ceinture et de la Route, vieille de dix ans, de Pékin. initiative en matière d’infrastructures. Cependant, une économie mondiale plus fragmentée a limité la croissance du commerce mondial, qui est désormais en retard sur la croissance économique mondiale. « Si nous voulons que le commerce soit un moteur de croissance, alors nous devons créer des corridors et des opportunités », a déclaré Georgieva dimanche à Martin Soong de CNBC en marge du sommet des dirigeants du G20 à New Delhi. « Ce qui est important, c’est de le faire pour le bénéfice de tous, et non pour exclure les autres », a-t-elle déclaré. « En ce sens, j’encouragerais tous les pays travaillant en collaboration les uns avec les autres à le faire dans l’esprit d’une économie intégrée. »

Lors du sommet des dirigeants samedi, Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi ont annoncé un plan visant à développer un réseau de voies ferrées et maritimes qui reliera l’Inde, l’Union européenne et les pays du Moyen-Orient comme Israël, la Jordanie, l’Arabie saoudite et les États-Unis. Émirats dans « un investissement régional transformateur« . L’accord souligne non seulement le partenariat naissant entre l’Inde et les États-Unis, mais aussi leur urgence et leur détermination à convaincre le monde qu’ils représentent une proposition stratégique plus viable pour répondre aux besoins de développement du Sud global.

Cycle vertueux

En réalité, ce corridor économique soutenu par Biden s’ajouterait aux investissements dans les infrastructures existantes pour les régions concernées. Les pays concernés se réuniront dans les deux prochains mois pour élaborer et s’engager sur un plan d’action assorti de calendriers pertinents, qui font tous défaut à ce stade. « Dans un monde où nous avons appris du Covid et du [Ukraine] guerre, que les chaînes d’approvisionnement doivent être renforcées, qu’elles doivent être diversifiées, que la connectivité est extrêmement importante », a déclaré Georgieva à CNBC dans l’interview exclusive. « Plus il y a d’investissements dans la connectivité des infrastructures, plus il existe une plate-forme pour le commerce entre les nations, mieux c’est pour les pays concernés, mais aussi pour l’économie mondiale, car l’expansion des liaisons de transport, des communications et du commerce a des retombées positives », a-t-elle déclaré. ajoutée. Ses commentaires sont intervenus à la fin du sommet, où la farouche opposition russe et chinoise aux références à la guerre persistante en Ukraine avait presque fait dérailler le consensus sur un communiqué commun qui lie généralement les États membres du G20. Dans la Déclaration de Delhi qui a finalement été adoptée samedi, les pays du G20 s’est engagé à protéger les plus vulnérables du monde en promouvant une croissance équitable et en renforçant la stabilité macroéconomique et financière. Sous Modi, la présidence indienne du bloc multilatéral des plus grandes économies mondiales, qui a duré un an, visait à élever la place du Sud dans l’agenda du G20.

Augmentation des quotes-parts du FMI

La réforme des banques multilatérales figurait parmi les questions à l’ordre du jour, notamment l’établissement d’un cadre mondial pour restructurer la dette souveraine, en particulier pour les économies en développement vulnérables. Le FMI a averti que la reprise économique après une série de chocs majeurs était lente et inégale, avec des perspectives de croissance à moyen terme au plus faible depuis des décennies dans un environnement d’inflation obstinément élevée, de taux d’intérêt élevés et de fragmentation croissante. « Et j’appelle nos membres à renforcer le filet de sécurité financière mondiale », a déclaré Georgieva séparément dimanche dans un communiqué de presse, publié peu après la fin officielle du sommet du G20.