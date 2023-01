Le correspondant de Wounded Fox, Benjamin Hall, publiera ses mémoires

NEW YORK (AP) – Un correspondant de Fox News Channel qui a été grièvement blessé alors qu’il couvrait l’invasion russe de l’Ukraine publie ses mémoires le mois prochain.

HarperCollins Publishers a annoncé jeudi que “Saved: A War Reporter’s Mission to Come Home” de Benjamin Hall sortira le 14 mars, le premier anniversaire de l’attentat à la bombe russe à Kiev, qui a hospitalisé Hall et tué deux de ses collègues, le caméraman Pierre Zakrzewski et la journaliste ukrainienne Oleksandra Kuvshynova.

Hall a été évacué vers la Pologne et a passé des mois en convalescence au Brooke Army Medical Center à l’extérieur de San Antonio, au Texas. Il a tweeté qu’il avait perdu une demi-jambe, son pied sur l’autre jambe, et que son audition était “assez soufflée”.

Selon HarperCollins, Hall écrira sur ses expériences antérieures en Syrie et en Afghanistan, entre autres pays, sa décision de “un dernier” retour dans une zone de guerre lorsqu’il a accepté de faire un reportage depuis l’Ukraine et les efforts extraordinaires pour lui sauver la vie.

“Avec les récits mordants des nombreuses personnes de plusieurs pays qui se sont regroupées pour le mettre en sécurité, Hall offre un regard époustouflant sur le travail d’équipe complexe et la persévérance sincère qui ont transformé sa vie en mission”, indique en partie l’annonce de l’éditeur.

Hall, 40 ans, a également fait des reportages pour le New York Times, la BBC et Esquire, entre autres médias. Il vit à Londres avec sa femme et ses 3 filles.

The Associated Press