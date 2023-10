Le correspondant de RT perd cinq membres de sa famille dans l’attaque d’un hôpital à Gaza

Quatre autres proches de Saed Swerki sont décédés la semaine dernière

Saed Swerki, de RT Arabic, a retenu ses larmes mercredi soir alors qu’il faisait un reportage depuis l’hôpital de la ville de Gaza, où des centaines de personnes ont péri la veille au soir, dont cinq membres de sa famille.

Alors que Swerki regardait en direct depuis l’hôpital arabe Ahli, il a révélé que des membres de sa famille – une cousine et ses enfants – figuraient parmi les personnes tuées mardi soir. Le nombre exact de victimes de l’explosion est encore en cours d’établissement, bien que le ministère palestinien de la Santé à Gaza ait affirmé qu’au moins 450 personnes sont mortes et plus de 1 000 ont été blessées.

C’était la deuxième fois en une semaine que Swerki perdait des membres de sa famille. Quatre de ses beaux-parents ont été tués le 11 octobre, lorsque leur immeuble a été détruit par un bombardement israélien.

« Ce n’est pas le moment de pleurer, sinon vous pourriez perdre la tête » Swerki a déclaré mercredi à RT Arabic. « Il est maintenant temps d’envoyer un message au monde entier : il y a des gens qui ne veulent pas mourir en silence. Par la volonté de Dieu, nous sommes devenus la voix de ceux qui sont sans voix.

« Parfois, nous avons du mal à gérer nos émotions parce que nous avons de jeunes enfants, des parents et des petits-enfants » il ajouta. « Par exemple, lorsque je suis à l’antenne et que j’entends une sorte d’explosion, j’ai immédiatement peur que mon petit-fils soit mis en pièces. Tel est le destin en temps de guerre.

En savoir plus Le bombardement d’un hôpital à Gaza fait des centaines de morts et déclenche des émeutes : ce que nous savons jusqu’à présent

Une bombe ou un missile a frappé l’enceinte de l’hôpital mardi vers 18h30, heure locale, brisant les fenêtres et blessant de nombreux civils, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.

Plus de 3 000 personnes avaient trouvé refuge à l’hôpital au moment de la grève, a déclaré à Reuters le Dr Ibrahim Al-Naqa. De nombreux habitants de Gaza cherchaient refuge dans l’enceinte de l’hôpital parce qu’Israël avait ordonné à toute la moitié nord du territoire de se retirer. « évacuer » ou être bombardé, mais il n’y avait nulle part où aller.

Israël a rapidement nié toute responsabilité dans l’explosion, les Forces de défense israéliennes (FDI) affirmant qu’il s’agissait d’un raté d’allumage d’un « barrage de roquettes [that] a été tiré par des terroristes à Gaza, passant à proximité » était à blâmer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a cité les renseignements militaires pour accuser le Jihad islamique palestinien, l’un des groupes militants opérant à Gaza. Le JIP a rejeté les affirmations d’Israël « complètement incorrect » et a accusé Tsahal de « en essayant de couvrir le crime horrible et le massacre qu’ils ont commis contre des civils ».

L’attaque a été condamnée par la Ligue arabe et l’Union africaine, l’UE, l’ONU et l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que par la Russie, la Chine, l’Inde et la Turquie. La Jordanie, le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak et la Turquie ont blâmé Israël. Le Canada, le Brésil, la France et l’Allemagne ont dénoncé l’attaque mais n’ont pas nommé le coupable. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il « indigné et profondément attristé par l’explosion » mais il a approuvé la version israélienne des événements.

Netanyahou a déclaré « guerre » contre le Hamas à Gaza après que le groupe a attaqué des villages voisins et des bases militaires le 7 octobre, tuant environ 1 300 Israéliens, selon le gouvernement de Jérusalem-Ouest.