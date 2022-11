Le correspondant à la retraite de l’AP de Las Vegas, Robert Macy, décède à 85 ans

LAS VEGAS (AP) – Le correspondant à la retraite de Las Vegas, Robert Macy, qui a écrit des milliers d’articles sur le divertissement, le crime et le sport à Sin City au cours de deux décennies pour l’Associated Press, est décédé. Il avait 85 ans.

Macy est décédé vendredi matin dans un hospice à Las Vegas des suites d’une brève maladie, a annoncé sa famille.

Après avoir obtenu un diplôme en journalisme de l’Université du Kansas en 1959, Macy a passé la décennie suivante à travailler à la télévision, dans les relations publiques et pour les journaux.

Il a commencé sa carrière de près de 30 ans avec l’AP en 1971 lorsqu’il a été embauché par la coopérative de presse en tant qu’écrivain à Kansas City, Missouri. Macy a attiré l’attention très tôt pour sa couverture de l’effondrement d’une passerelle piétonne dans un hôtel qui a tué plus de 100 personnes.

Une décennie plus tard, Macy était à Las Vegas, où tout au long des années 80 et 90, il a écrit sur un who’s who virtuel des artistes, puis des incontournables du Strip.

En 1988, il a rendu compte de la mort par balle de la police d’un homme qui a pris en otage un employé de 74 ans alors qu’il tentait de voler 1 million de dollars de bijoux au Liberace Museum. Macy était là lorsque le chanteur Wayne Newton, connu sous le nom de “Mr. Las Vegas », a présenté son 25 000e spectacle en 1996.

Il a interviewé plus de 200 célébrités, dont les comédiens George Burns et Red Skelton et des chanteurs de Phyllis McGuire à Paul Anka en passant par les Osmond Brothers. Il a également développé des amitiés avec plus d’un.

Macy connaissait si bien les artistes Siegfried & Roy que lorsque l’entraîneur et interprète Roy Horn a été attaqué en 2003 par l’un de leurs tigres blancs, l’histoire de l’AP a porté sa signature même s’il était déjà à la retraite.

Macy a pris sa retraite de l’AP en 2000 et l’année suivante a été intronisé au Nevada Newspaper Hall of Fame.

Il laisse dans le deuil son épouse, Melinda, de Las Vegas: son fils Brent et sa belle-fille Martha, de Las Vegas; et son fils Scott, ses petites-filles Kara et Savannah et son arrière-petite-fille Azlynn, tous de Leesburg, en Floride.

Les services funéraires sont en attente.

The Associated Press