Le correctif de transmission de Muskrat Falls nécessite 9 000 nouveaux équipements

Quelque 9 000 nouveaux équipements doivent être installés pour régler un problème de transmission récurrent qui tourmente le projet hydroélectrique de Muskrat Falls. Les réparations prendront quatre ans, selon Newfoundland and Labrador Hydro.

Les nouveaux dispositifs, appelés « déflecteurs de débit d’air », sont nécessaires pour stabiliser 161 travées de la ligne électrique Labrador-Island Link (LIL), la ligne de transmission de 1 100 kilomètres reliant l’usine de Muskrat Falls au poste de départ de Soldier’s Pond, près de St. John’s.

Dans l’état actuel des choses, environ 5 % des 3 200 pylônes électriques de la LIL sont équipés de « tendeurs » métalliques, destinés à réguler la tension et la longueur des lignes électriques.

Des tendeurs défectueux ont conduit à plusieurs reprises à un problème appelé «galop», qui se produit lorsque des vents violents poussent sur des lignes électriques gelées et provoquent un mouvement de saut qui affecte la transmission. Hydro a déclaré que les tendeurs défaillants ont entraîné des pannes dans cinq tours depuis 2020.

En décembre dernier, trois tendeurs brisés ont été découverts dans des régions éloignées de la péninsule Northern et du sud du Labrador. Dans chaque cas, les dommages ont pris au moins 10 jours pour être réparés.

Lorsqu’un tendeur s’est rompu et qu’un câble est tombé au sol près de Hampden, dans les monts Long Range, il a fallu déneiger 72 kilomètres de routes d’accès avant même que les réparations puissent commencer.

Le plan se concentre d’abord sur la plupart des endroits éloignés

Le plan quadriennal d’Hydro promet de remplacer les tendeurs « dans les zones les plus à risque et les plus reculées [to] aider à réduire la durée de la panne en cas de panne. » Les pylônes électriques les plus éloignés sont situés à environ 100 kilomètres de la route la plus proche régulièrement utilisée.

« Les régions les plus reculées sont également celles où nous rencontrons le plus de problèmes de galop », a noté la porte-parole Jill Pitcher dans un communiqué, bien qu’elle ait déclaré que le galop s’était produit dans le centre et le sud du Labrador, dans les montagnes Long Range sur la péninsule du Nord, ainsi comme dans l’est de Terre-Neuve.

Un certain nombre de connecteurs, connus sous le nom de tendeurs, sont tombés en panne le long de la ligne de transmission Labrador-Island Link. (Terry Roberts/CBC)

« Les tendeurs défaillants se trouvaient dans des zones éloignées et élevées touchées par d’importantes tempêtes de verglas. Les actifs dans ces zones sont généralement plus susceptibles d’être endommagés », a écrit Pitcher.

Hydro a déclaré que chaque spoiler de flux d’air coûte environ 173 $. L’achat de 9 000 d’entre eux coûtera donc environ 1,6 million de dollars. Cependant, une fois les coûts d’installation pris en compte, une «estimation approximative» de la société d’État fixe le coût total des réparations à environ 100 000 $ par travée.

Avec des réparations prévues pour 161 travées, le coût total s’élève à environ 16 millions de dollars, bien que la porte-parole d’Hydro, Sara Sullivan, ait déclaré lundi « nous prévoyons que le coût final réel sera inférieur aux estimations approximatives ».

La facture ne sera pas couverte par l’assurance étant donné que les nouveaux appareils sont une « amélioration de la conception originale », a déclaré Sullivan.

Le barrage de Muskrat Falls sur la rivière Churchill au Labrador en janvier dernier. Les lignes de transmission du projet continuent de faire face à des défis. (Danny Arsenault/CBC)

Hydro « confiant » dans son projet

Alors que le LIL a jusqu’à présent été mis hors ligne « à plusieurs reprises » afin d’enquêter sur les problèmes de tendeur, Hydro a déclaré « aucun problème n’a eu d’incidence sur notre capacité à servir les clients de l’île ».

Cependant, lorsque des pannes de LIL se produisent, Hydro continue de s’appuyer sur la centrale thermique très polluante de Holyrood pour répondre à la demande d’électricité, achetant et brûlant du mazout lourd dans une usine qui devait fermer lorsque Muskrat Falls est entrée en service.

Pitcher a déclaré que Holyrood sera en service « pendant un certain nombre d’années » en tant qu’alimentation de secours, permettant à Hydro « de résoudre les problèmes de démarrage attendus et également de fournir un service fiable ».

Selon Pitcher, Hydro est « confiante dans le plan de renforcement de la ligne proposé » et « le calendrier de quatre ans est basé sur l’équilibre de la production et la gestion des risques ».

Pas les seuls problèmes

Les problèmes de tendeurs ne sont pas les seuls problèmes auxquels est confronté le projet de Muskrat Falls.

Hydro doit également démanteler complètement au moins une des quatre unités de production du barrage de Muskrat Falls. Elle continue également d’éprouver des difficultés à résoudre une série de problèmes insolubles liés aux condenseurs synchrones du poste de départ de Soldier’s Pond.

Le prix du projet a atteint 13,5 milliards de dollars en juin.

Lorsque le gouvernement provincial a donné le feu vert à Muskrat Falls en 2012, le coût total, financement compris, s’élevait à 7,4 milliards de dollars.

