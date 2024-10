Le correctif de Silent Hill 2 Remake corrige un bug de rupture de progression

Bloober Team a publié un correctif pour le remake de Silent Hill 2 qui amène le jeu à la version 1.05 et corrige un bug de rupture de progression.

Les notes de mise à jour ont été publiées le Vapeur et se concentrent principalement sur le problème introduit dans la version 1.04, qui a empêché certains joueurs de progresser au-delà de la section Labyrinthe du jeu d’horreur de survie.

« Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle mise à jour pour Silent Hill 2 qui résout un problème critique dans le niveau Labyrinthe, après le patch 1.04 pour les joueurs Steam et PlayStation 5, et introduit la fonctionnalité de sauvegarde Steam Cloud pour les joueurs PC sur Steam », a déclaré l’équipe Bloober. . Les notes de mise à jour complètes sont disponibles ci-dessous.

L’équipe Bloober a déclaré qu’elle était au courant du problème le 22 octobre lorsque le bug a été découvert. Plusieurs joueurs de Silent Hill 2 ont partagé leur frustration en ligne alors que la section Labyrinthe commençait à porter un peu trop bien son nom, piégeant pour toujours les joueurs dans ses murs.

Cette section est un puzzle géant, car les joueurs doivent manipuler un cube pour déplacer les murs et ouvrir de nouvelles voies de progression. Mais après la sortie du patch 1.04, certaines voies ne se sont plus ouvertes du tout. Cependant, cela a maintenant été corrigé.

Bloober Team et l’éditeur Konami ont sorti le remake de Silent Hill 2 le 8 octobre avec un accueil critique élogieux et de fortes ventes, laissant de nombreux fans de la franchise d’horreur auparavant en sommeil avides d’en savoir plus.

Bloober a déclaré qu’il était prêt à créer d’autres jeux Silent Hill, bien qu’il se concentre pour le moment sur son jeu d’horreur de survie de science-fiction Cronos: The New Dawn.

Dans notre revue 8/10 du remake de Silent Hill 2, IGN a déclaré : « Silent Hill 2 est un excellent moyen de visiter – ou de revisiter – l’une des destinations les plus effrayantes de l’histoire du survival horror. »

Notes de mise à jour de Silent Hill 2 Remake version 1.05

Correctifs

Bloqueur de progression du Labyrinthe : Correction d’un problème où les joueurs qui sauvegardaient leur partie dans le Labyrinthe, après la prison de Toluca, sur la version précédente rencontraient un bloqueur de progression si les données de sauvegarde étaient chargées après la mise à jour vers le patch 1.04. Nous avons mis en œuvre un correctif en ajoutant une protection qui force l’activation correcte des déclencheurs nécessaires, garantissant ainsi une progression fluide.

Caractéristiques

Sauvegardes Steam Cloud : nous avons activé la prise en charge de Steam Cloud pour les joueurs PC sur Steam. Veuillez noter que le jeu se synchronisera automatiquement avec les dernières données de sauvegarde dans le cloud. Si la sauvegarde dans le cloud est plus récente que la sauvegarde locale, elle écrasera les données locales sans fenêtre contextuelle d’avertissement. Nous recommandons aux joueurs de sauvegarder leurs sauvegardes locales si vous souhaitez conserver plusieurs versions.

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant pour l’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.