Le correctif de la mise à jour 10 du titre FIFA 21 corrige enfin l’erreur de recherche de jeu lors de l’initialisation

EA SPORTS a révélé les notes de mise à jour de la dernière mise à jour majeure de FIFA 21, qui résout enfin le message d’erreur de recherche de jeu « initialisation ».

Il a été confirmé hier soir (lundi) que la mise à jour du titre 10 est désormais disponible sur FIFA 21 pour les joueurs PC, la mise à jour étant bientôt disponible pour les joueurs sur Xbox et PlayStation. Il est probable que les joueurs sur console pourront télécharger cette mise à jour la semaine prochaine.

La mise à jour est globalement petite par rapport aux mises à jour de titres précédentes, mais cette mise à jour particulière répond à l’un des aspects les plus irritants de FIFA 21, le message d’erreur de recherche de jeu « initialisant » dans Division Rivals. Ce message apparaissait et traînait pendant des siècles en essayant de faire correspondre un joueur sur FUT 21, laissant les joueurs incapables de reculer et d’essayer de trouver un nouveau jeu.

Il y a d’autres changements majeurs dans d’autres aspects et modes de jeu dans FIFA 21 dans la dernière mise à jour, notamment FIFA Ultimate Team, le mode carrière, l’audio et le visuel. Curieusement, cependant, il n’y a pas de changements de gameplay dans FIFA 21 dans la mise à jour du titre 10.

Voici les notes de mise à jour complètes confirmées pour la mise à jour 10 du titre FIFA 21, qui est maintenant disponible sur PC et bientôt disponible sur Xbox et PlayStation.

FIFA Ultimate Team