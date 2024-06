Le corps retrouvé sur une île grecque serait celui de l’animateur de télévision disparu Michael Mosley | Nouvelles

Des recherches qui ont duré plusieurs jours pour retrouver le présentateur de télévision britannique disparu Michael Mosley ont permis de retrouver un corps sur une île grecque, selon les autorités locales.

Un porte-parole de la police, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison d’une enquête en cours, a déclaré à l’agence de presse Associated Press que le corps avait été retrouvé sur une côte rocheuse par un bateau privé et qu’une identification officielle était en cours.

L’homme de 67 ans a disparu mercredi après-midi sur l’île de Symi après s’être promené.

Son épouse, Clare Bailey Mosley, qui se trouvait sur l’île avec leurs quatre enfants, a alerté les autorités après qu’il ne soit pas revenu ni répondu après plusieurs heures.

L’AP a également cité Lefteris Papakalodoukas, le maire de l’île qui se trouvait sur un bateau avec des représentants des médias à la recherche de Mosley dimanche – le cinquième jour des recherches – comme confirmant que le corps soupçonné d’appartenir à Mosley avait été retrouvé.

Le maire a déclaré que le défunt semblait être tombé sur une pente raide, s’arrêtant contre une clôture et couché face vers le haut avec quelques rochers dessus. Le corps tenait un sac en cuir dans une main, a déclaré Antonis Mystiloglou, caméraman de la télévision publique ERT, qui se trouvait également à bord du bateau.

Mosley est surtout connu pour une série de programmes télévisés britanniques, dont la série de la BBC Trust Me, I’m a Doctor et un certain nombre de documentaires sur l’alimentation et l’exercice, notamment l’émission de Channel 4 Michael Mosley : Who Made Britain Fat ?.

Mosley, qui a étudié la médecine à Londres, a également fait des apparitions à la radio et a été chroniqueur dans le journal Daily Mail.

En dehors du Royaume-Uni, pour son livre de 2013 The Fast Diet, qui proposait le soi-disant « régime 5:2 », qui promettait d’aider les gens à perdre du poids rapidement en minimisant leur apport calorique deux jours par semaine.

Il a également vécu avec des ténias dans les tripes pendant six semaines pour le documentaire de la BBC Infested ! Vivre avec des parasites.