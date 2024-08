Le corps retrouvé dans un camion accidenté était celui de Jonathan Clayton, disparu, selon son mari

Le corps retrouvé dans une camionnette accidentée dans le comté de Harvey était Jonathan L. Claytonun ancien fonctionnaire du ministère du Commerce du Kansas, fait l’objet d’une enquête pour suspicion de détournement de fonds fédéraux d’aide à la pandémie, a confirmé lundi le partenaire de Clayton.

Le Bureau d’enquête du Kansas a déclaré dans un communiqué de presse dimanche soir qu’il enquêtait sur un accident mortel impliquant une camionnette appartenant à Clayton près de l’échangeur de l’I-135 et de l’US 50 près de Newton, connu localement sous le nom de « sortie Peabody ». Le bureau du shérif du comté de Harvey a reçu un appel vers 14h45 dimanche d’un propriétaire qui a trouvé une Chevrolet Silverado 2011 accidentée sur sa propriété.

Le KBI a déclaré que le corps d’un homme avait été retrouvé à l’intérieur du camion, mais a ajouté que « l’identification positive reste en attente ».

Christopher King, le partenaire de Clayton et membre du conseil municipal de Peabody, a déclaré lundi au journal The Eagle que Clayton avait été identifié grâce au contenu de son portefeuille et aux objets qu’il avait sur lui. Il a déclaré qu’il semblait que Clayton avait eu un accident le jour de sa disparition et qu’il était resté dans le camion pendant trois semaines.

« C’était un ravin très escarpé, et il a heurté un arbre, et c’était un ravin très escarpé là-bas près de l’autoroute, donc un groupe d’entre nous est passé juste à côté », a déclaré King.

King a déclaré qu’il espérait qu’une autopsie permettrait de faire la lumière sur la cause du décès de Clayton.

« Les enquêteurs soupçonnent que le véhicule a quitté la route et s’est écrasé contre un arbre », a déclaré le KBI dans son communiqué de presse.

Aucun autre détail sur les circonstances de l’accident n’a été dévoilé. Le KBI, le bureau du shérif du comté de Harvey et la police des autoroutes du Kansas participent tous à l’enquête.

Clayton, 42 ans, a été vu pour la dernière fois le 3 août. Il travaillait comme greffier intérimaire de la ville de Peabody lorsque la nouvelle de condamnations pour crimes commis en Pennsylvanie a commencé à se répandre localement et que sa gestion des fonds de l’American Rescue Plan Act, ou ARPA, a fait l’objet d’un examen plus approfondi.

Clayton avait déjà plaidé coupable de vol et de contrefaçon en Pennsylvanie suite à l’utilisation abusive des cartes de crédit d’un employeur pour renforcer sa jeune troupe de théâtre et celle de son partenaire. Il a été condamné en 2018 à cinq ans de probation et à payer 210 000 dollars de dédommagement.

Au Kansas, Clayton a travaillé comme directeur de la relance économique au Département du commerce du Kansas, un poste qui consistait à superviser des programmes impliquant des millions de dollars d’aide fédérale en cas de pandémie. L’agence a déclaré qu’elle n’était pas au courant de ses condamnations pour crime lorsqu’elle l’a embauché, à l’origine comme chef de projet régional.

Plus récemment, les subventions supervisées par Clayton à Peabody et Mullinville ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère du Commerce du Kansas s’est adressé au tribunal pour obtenir une ordonnance de restriction temporaire empêchant la Fondation communautaire de Mullinville de dépenser environ 211 000 $ en subventions.

« Le KDOC a été informé que le secrétaire-trésorier du défendeur fait l’objet d’un rapport de disparition et qu’il aurait détourné des fonds du défendeur », indique l’affidavit.

Clayton a disparu le jour même où lui et son mari ont été poursuivis en justice pour recouvrement de créances, selon les documents judiciaires.

Le Newton Medical Center poursuit le couple, réclamant 335,95 $ plus les intérêts, l’une des nombreuses factures impayées surprises que King a décrites dans une interview précédente et qui ont fait surface depuis la disparition de Clayton.

Clayton était répertorié sur la page des personnes disparues du KBI. Dimanche soir, sa page n’était plus répertoriée.

Les circonstances entourant la mort de Clayton feront certainement partie de l’enquête après que les responsables de l’État et locaux et les journalistes ont reçu un e-mail préprogrammé de son compte le 8 août. L’e-mail disait : « Ce message n’est fourni qu’après ma mort, je prie pour que les personnes nommées ci-dessous puissent être examinées pour toute participation à ma disparition prématurée. »

Clayton a affirmé dans l’e-mail que sa disparition était liée à son rôle dans un « plan » visant à orienter l’aide à la pandémie vers des bénéficiaires présélectionnés, sous la direction du lieutenant-gouverneur David Toland, un démocrate qui est également le secrétaire au commerce du Kansas.

Clayton a également allégué que Toland lui avait ordonné de siéger au conseil d’administration de l’Iola Theatre Association, dont Toland faisait également partie jusqu’à l’année dernière, et de collecter des fonds pour la restauration du théâtre historique de la ville natale de Toland pendant les heures de travail au ministère du Commerce.

Le ministère du Commerce du Kansas n’a pas répondu directement aux allégations de Clayton. Un porte-parole a déclaré que l’agence « a été informée d’allégations de mauvaise conduite contre un ancien employé en lien avec une activité survenue après qu’il ait quitté son emploi dans l’État ».

« Nous examinons l’affaire pour déterminer si l’activité présumée pourrait avoir un impact sur l’agence ou les partenaires communautaires », a déclaré la semaine dernière Patrick Lowry, porte-parole du ministère du Commerce. Il a ajouté qu’en raison de l’enquête en cours, « nous n’aurons aucun autre commentaire à faire pour le moment ».

Depuis, d’autres allégations ont fait surface.

Le Département du commerce du Kansas poursuit la Fondation communautaire de Mullinville pour récupérer une subvention BASE de 425 398 $ accordée en 2022 après que la fondation n’a pas déposé divers rapports rendant compte des dépenses. À l’époque, Clayton supervisait ce programme de subventions pour l’État du Kansas et travaillait comme secrétaire-trésorier de la Fondation communautaire de Mullinville.

Un jour après l’envoi de l’e-mail crypté, la remplaçante de Clayton au poste de directrice de la relance économique, Erin Starr, a déposé une déclaration sous serment auprès du tribunal de district du comté de Kiowa indiquant que le ministère du Commerce du Kansas « a été informé que le secrétaire-trésorier (de la Fondation communautaire de Mullinville) (Clayton) fait l’objet d’un rapport de personne disparue et qu’il aurait détourné des fonds de la (Fondation communautaire de Mullinville) ».

Le programme de subventions BASE provient d’un important fonds fédéral ARPA distribué au Kansas dans le cadre du programme Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds. Depuis qu’elle a reçu l’argent, la Community Foundation « n’a pas fait rapport, coopéré avec le KDOC ou répondu d’une autre manière », montrent les dossiers judiciaires.

Le ministère du Commerce du Kansas n’a pas immédiatement répondu aux questions sur le prix de la Fondation communautaire de Mullinville lundi.

La semaine dernière, le journal The Marion County Record a rapporté que le conseil du cimetière de Mullinville manquait d’environ 70 000 $. Clayton était membre du conseil, qui est financé par les impôts fonciers du comté de Kiowa.

King a déclaré qu’il ne savait pas si Clayton avait joué un rôle dans « ce qui fait l’objet de l’enquête à Mullinville ».

La semaine dernière encore, King avait déclaré qu’il pensait que Clayton était toujours en vie et qu’il échappait peut-être aux autorités. Il affirme désormais que la mort de Clayton est un accident.

« Cela ressemble à un accident », a déclaré King. « On dirait qu’il a pris ce virage dans lequel il conduit beaucoup trop vite. Il envoie des SMS. Il a l’habitude de se déplacer dans tout l’État, mais il a failli sortir de ce même virage avec une amie quelques semaines avant (qu’il ait disparu). Il était au téléphone et elle a dit qu’ils avaient failli se retrouver au même endroit, et elle a dû lui retirer son téléphone et lui dire : « Fais attention à la route ! » »

« Il pourrait aussi s’agir d’un problème de santé », a déclaré King. « Mais nous n’avons aucune certitude. Pour le moment, j’attends que KBI me contacte et me le fasse savoir. »

Jonathan Shorman du Kansas City Star a contribué au reportage.