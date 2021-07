Le corps retrouvé dans la rivière d’un garçon de 16 ans disparu lors d’une vague de chaleur de 32°C

UN CORPS a été retrouvé dans une rivière après la disparition d’un adolescent pendant la canicule de 32°C.

La découverte tragique est intervenue après sept heures de recherche du garçon de 16 ans qui a disparu dans la rivière Dee dans le Cheshire.

Un corps a été retrouvé après la disparition du garçon de 16 ans Crédit : CheshireLive/MEN

Il s’agit du dix-huitième décès lié à des tragédies de l’eau en quelques jours seulement alors que la canicule continue de brûler le Royaume-Uni.

La police de Chester a déclaré qu’elle pensait que le corps était celui de l’adolescent disparu, mais une identification officielle devrait avoir lieu.

Dans un communiqué, la police de Chester a déclaré: « La police à la recherche d’un adolescent disparu à Chester a trouvé un corps.

« Le jeune de 16 ans a été porté disparu vers 14h30 le jeudi 22 juillet après avoir disparu alors qu’il nageait dans la rivière Dee.

« Des recherches approfondies ont eu lieu tout au long de l’après-midi et dans la soirée. Les équipes de recherche ont trouvé un corps dans la rivière peu avant 20 heures.

« L’identification formelle n’a pas encore eu lieu mais on pense qu’il s’agit du garçon disparu.

« La famille de l’adolescent a été informée et elle est prise en charge par des agents spécialement formés. »

TRAGÉDIE MÉTÉO

La surintendante Myra Ball a déclaré: «Malheureusement, c’est la deuxième mort de rivière que nous avons vue cette semaine dans le comté. Cela semble être un autre accident tragique et nos pensées vont à la famille du garçon en cette période très difficile. »

La série de tragédies a vu un garçon de 13 ans se noyer dans un lac tandis qu’une femme dans la soixantaine a été retirée d’un port.

Un adolescent a également été retiré de la rivière Trent à Swarkstone, dans le Derbyshire, vers 11 h 30 après avoir rencontré des difficultés mardi après-midi.

Et plus tard dans la soirée, un homme s’est noyé à Stanborough Lakes à Welwyn Garden City, Hertfordshire.

Ailleurs mardi, un homme dans la vingtaine est décédé après avoir été retiré de la mer, à Crosby Beach, dans le Merseyside.

Et dans le West Yorkshire, Caden Taylor, 15 ans, n’a pas fait surface après avoir sauté dans le canal Knottingley et Goole avec des amis.

La vague de décès survient alors que les températures ont grimpé à 32 ° C et que les Britanniques ont rempli les plages et les lacs pour se rafraîchir.

Les autorités ont émis plusieurs avertissements sur les dangers de la baignade pour se rafraîchir lors de températures élevées.

VAGUE DE MORT

Samedi, deux personnes se sont noyées en nageant dans des conditions de chaleur torride.

Un vacancier dans la mer près de Blackpool, Lancs, est décédé après « être sorti accidentellement de sa profondeur », et Mohammad Abdul Hamid, 16 ans, s’est noyé après être entré dans la rivière Eden à Rickery Park près de Stony Holme, Carlisle.

Huit autres décès ont été enregistrés dimanche – le jour le plus chaud de l’année.

Lee Heard, directeur caritatif de RLSS UK, a déclaré: « Bien que nous reconnaissions à quel point il est tentant de se rafraîchir dans les magnifiques cours d’eau du Royaume-Uni, ils cachent des dangers qui font tragiquement la mort chaque année et nous exhortons le public à faire preuve de prudence lorsqu’il entre dans l’eau, acclimaté à la température de l’eau avant de sauter dedans.

« La Royal Life Saving Society UK exhorte tout le monde à acquérir des compétences et des connaissances vitales pour prévenir de futures noyades accidentelles.

« La différence entre la température de l’air et la température de l’eau peut littéralement vous couper le souffle, c’est ce qu’on appelle le choc de l’eau froide. Il est silencieux, invisible et mortel.

« L’eau peut également cacher des débris, des courants forts et des changements soudains de profondeur qui peuvent attraper même les nageurs les plus forts.

« La Royal Life Saving Society UK exhorte tout le monde à acquérir des compétences et des connaissances vitales pour prévenir de futures noyades accidentelles. »