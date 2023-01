Le corps retrouvé au Mexique manque probablement à un architecte de l’Ohio qui a disparu avec sa fiancée; Test ADN en attente : rapport

Le dernier des quatre corps retrouvés au Mexique à identifier est probablement celui de Cincinnati, Ohio, l’architecte Jose Gutiérrez, dont les parents se rendent sur les lieux pour fournir des échantillons d’ADN.

FOX 19 a rapporté que les frères et sœurs de Gutiérrez ont déclaré que la famille découvrirait probablement les résultats du test ADN lundi. Leurs parents, qui vivent au Mexique, se sont rendus dans l’État de Zacatecas il y a quelques jours pour fournir des échantillons d’ADN aux autorités.

Le véhicule que Jose Gutierrez, un architecte de 36 ans de la région de Cincinnati, a été vu pour la dernière fois en décembre alors qu’il rendait visite à sa fiancée a été découvert la semaine dernière à Zacatecas criblé de balles et de pneus crevés. Les autorités ont déclaré que quatre corps avaient été retrouvés enterrés près du véhicule.

Les trois autres corps ont depuis été confirmés comme étant la fiancée de Gutiérrez, Daniela Pichardo, ainsi que la sœur et la cousine de Pichardo, a rapporté FOX 19. La quatrième identification est restée en suspens.

LES AUTORITÉS MEXICAINES TROUVENT UNE VOITURE CIRCULÉE PAR BALLES D’UN HOMME PORTANT DISPARU DE L’OHIO, DES CORPS ENTERRÉS À PROXIMITÉ : RAPPORT

Gutierrez, l’aîné de sept frères et sœurs, est né au Mexique.

Il aurait obtenu une maîtrise de l’Université de Miami et aurait été employé par une entreprise basée à Cincinnati en tant qu’architecte. Il a été vu pour la dernière fois à l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky le 22 décembre lorsqu’il est parti rendre visite à sa fiancée au Mexique, ce que sa famille dit être un voyage régulier. Le couple avait une date de mariage fixée pour 2023.

Sa sœur, Brandie Gutiérrez, a déclaré au point de vente qu’elle avait entendu parler de son frère pour la dernière fois avant que lui, sa fiancée, sa sœur et sa cousine ne partent manger au restaurant et ne soient jamais revenus ce soir-là.

La famille craignait d’avoir été enlevée et a demandé l’aide du FBI et d’autres responsables du gouvernement américain, dont le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, qui aurait été en contact constant avec les proches.

L’avis du Département d’État américain pour le Mexique avertit que “les crimes violents – tels que les homicides, les enlèvements, les détournements de voiture et les vols – sont répandus et courants”.

Pour l’État de Zacatecas en particulier, il est dit : “Ne voyagez pas en raison d’un crime et d’un enlèvement”. L’avertissement ajoute: “Les crimes violents, l’extorsion et les activités des gangs sont répandus dans l’État de Zacatecas. Des citoyens américains et des LPR ont été victimes d’enlèvements.”