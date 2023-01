Le corps professoral des universités canadiennes vieillit et se féminise : StatCan

Les professeurs d’université canadiens vieillissent pour la plupart et sont de plus en plus féminins par rapport à il y a 50 ans, selon un nouveau rapport de Statistique Canada.

Les données publiées lundi par l’agence fédérale montrent que l’âge médian des universitaires à temps plein est passé à 51 ans au cours de l’année universitaire 2021-22, contre 38 en 1971-72, la plupart se produisant au cours de la première moitié de cette période.

Le nombre de femmes dans le milieu universitaire a plus que triplé au cours de cette période, passant de 12,7 % à 42,1 %.

Selon Statistique Canada, avec plus de professeurs masculins approchant l’âge de la retraite, la part des femmes pourrait encore augmenter. Cependant, une faculté vieillissante pourrait ralentir la promotion des jeunes universitaires, indique le rapport.

Les informations sont basées sur les données de 111 établissements publics délivrant des diplômes, avec 47 799 enseignants à temps plein en 2021-2022.

“A mesure que le corps professoral universitaire vieillit, il sera intéressant d’examiner l’impact des départs à la retraite sur la composition du personnel académique”, indique le rapport.

« Avec près de 5 500 professeurs universitaires à temps plein âgés de 65 ans et plus et 6 100 autres âgés de 60 à 64 ans, près d’un sur quatre (24,2 %) est susceptible de quitter son emploi au cours des prochaines années.

Le rapport de StatCan constate également que la proportion de membres du personnel académique de 40 ans et moins a fortement chuté au cours de ces 50 années, passant de 57,2 % en 1971-1972 à 14,8 %, contre 57,2 %.

“Au fil du temps, les exigences professionnelles pour ces postes ont changé, et la plupart des postes exigent désormais un doctorat”, indique le rapport. “La prise en compte du temps nécessaire pour obtenir ce diplôme augmente potentiellement l’âge de la population éligible à ces postes.”

RÉPARTITION PAR ÂGE

L’âge médian des professeurs adjoints est demeuré à 40 ans au cours de la dernière décennie, une augmentation de sept ans par rapport à 1971-72.

Pour les professeurs agrégés, l’âge médian est également resté stable à 49 ans au cours de la dernière décennie, en hausse de neuf ans par rapport à il y a 50 ans.

L’âge médian des professeurs à temps plein, quant à lui, est demeuré à 58 ans au cours des cinq dernières années, soit une augmentation de 10 ans par rapport à il y a cinq décennies.

Le personnel en dessous du niveau de professeur adjoint a vu la plus forte augmentation d’âge à 48 ans contre 31 ans.

PARITÉ HOMMES-FEMMES

Le personnel enseignant féminin a connu ses gains les plus importants en tant qu’universitaires à temps plein au cours des 20 dernières années, selon le rapport de StatCan.

Cela survient alors que les femmes sont devenues plus « économiquement actives », indique le rapport, les femmes représentant 47,8 % de la main-d’œuvre canadienne entre 25 et 54 ans en 2021, contre 35,4 % en 1976.

Les femmes ont atteint la parité entre les sexes en dessous du rang de professeur adjoint au début des années 1990 et sont maintenant légèrement plus nombreuses que les hommes, a constaté StatCan.

En gravissant les échelons, les femmes ont atteint la parité entre les sexes au niveau de professeur adjoint au cours de l’année universitaire 2017-2018. En 2021-2022, les femmes représentaient 51 % des professeurs adjoints au Canada.

La proportion de femmes professeures agrégées a atteint 44,3 % en 2021-2022, cinq fois plus qu’il y a 50 ans.

Bien qu’il soit près de 10 fois supérieur à celui de 1971-1972, le plus grand écart entre les sexes existe toujours parmi les professeurs titulaires, où 31,4 % sont des femmes.

Les femmes assument également davantage de rôles de doyennes dans les universités canadiennes, passant de 3,9 % en 1971-1972 à 45,3 % en 2021-2022.