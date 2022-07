Le corps en décomposition d’une femme retrouvé six SEMAINES après sa mort – alors que les flics font face à une odeur “accablante”

Le corps en décomposition d’UNE FEMME a été retrouvé en train de pourrir chez elle six semaines après sa mort par des policiers.

Sophia Yuferev, 37 ans, atteinte de schizophrénie paranoïaque, a été découverte par des flics qui ont été confrontés à une “odeur puissante et accablante” à l’entrée.

Sophia Yuferev, 37 ans, a été retrouvée par la police “significativement décomposée” lors d’une visite d’aide sociale

Sophia a été retrouvée après n’avoir pas vu de professionnel de la santé mentale pendant six semaines

Les agents ont d’abord été alertés par le coordinateur des soins de Sophia qu’elle avait manqué ses injections, et sa mère a également signalé des inquiétudes.

Lors d’une visite d’aide sociale dans son appartement à Hornchurch, dans l’est de Londres, en novembre de l’année dernière, les flics ont enlevé le judas de Sophia pour être frappés par une puanteur putride.

Après avoir pénétré à l’intérieur, la police a enduré une “odeur puissante et accablante” avant de trouver l’artiste “allongée sur le dos dans une robe de nuit blanche”, rapporte The Mirror.

Sophia était séparée de sa mère et le soutien financier qu’elle a fourni après leur dernière réunion s’est terminé par des cris, a appris le tribunal du coroner d’East London.

Le tribunal du coroner d’East London a appris que Sophie était restée sans ses médicaments bimensuels pendant six semaines, un coordinateur de soins pendant dix semaines et des paiements d’indépendance personnelle depuis février 2021.

Et il a été révélé que son coordinateur de soins du North East London Foundation Trust n’avait réalisé qu’elle avait manqué ses rendez-vous que le 12 novembre après avoir pris en charge le cas de Sophia – dans un nombre de 25 cas.

En raison du niveau de décomposition, il n’est pas clair si Sophia est décédée au cours de cette période, bien qu'”il y ait eu un rassemblement après l’adresse”.

Un rapport de toxicologie a révélé des niveaux d’alcool compatibles avec la décomposition et Sophia était connue pour être abstinente – l’alcool a donc été exclu.

L’avocat Andrew Perfect a également suggéré qu’une perte de poids soudaine ne pouvait pas être exclue, notant que Sophia n’avait aucun revenu connu au moment de sa mort après avoir été coupée des prestations.

La famille de Sophia a déclaré à MyLondon qu’elle “n’avait pas assez d’argent, pas assez d’énergie pour se nourrir et s’occuper d’elle-même, elle n’était pas responsable d’elle-même pour prendre soin d’elle-même”.

En raison de sa schizophrénie paranoïaque, Sophia s’était déjà enfuie en Sibérie pour être avec son père, s’était envolée pour Israël, avait été rapatriée au Royaume-Uni et avait fait d’autres tentatives d’évasion vers Heathrow ou les forêts voisines.

Cela laissait souvent sa mère “recoller les morceaux”, selon sa famille.

Aujourd’hui, la psychiatre consultante, le Dr Gupta, a admis qu’elle n’avait pas vu Sophia depuis novembre 2019, soit deux ans avant sa mort.

Et un rapport officiel sur la mort de Sophia a déclaré que l’utilisation de personnel de remplacement et de service avait été la principale cause des facteurs ayant conduit à sa mort.

Il a documenté une série de décisions qui ont laissé Sophia sans coordinateur de soins pendant dix semaines.

À la grande colère de la famille, la directrice des soins, Irvine Muronzi, a déclaré que l’injection manquée de Sophia le 26 octobre aurait pu être récupérée par le personnel de service.

M. Muronzi a déclaré: “Il aurait pu y avoir une intervention plus précoce de la police et nous aurions dû avertir la police plus tôt.”

Il a ajouté que les pénuries de personnel liées à Covid étaient “sans précédent” et que le personnel de service était là pour “gérer” et “contenir” les risques.

Et s’exprimant après l’enquête, les membres de la famille Maria Mashiah et Yulia Tlili ont qualifié le traitement de Sophia de “épouvantable”.

Yulia a déclaré: “Je pense que cela ne nous a vraiment pas permis de conclure. Elle aurait pu être sauvée ou nous aurions pu l’aider. Laissez-les se pencher en arrière et voir non seulement un nombre mais un humain.”

Maria a ajouté que Sophia “est juste tombée à travers le trou” – “pendant deux ans, le psychiatre ne l’a pas vue en personne, c’était épouvantable”.

Le coroner Dr Shirley Radcliffe a conclu que la “perte terrible” avait été causée par une accumulation d’acides dans le sang de Sophia.

La pathologiste a déclaré qu’elle ne pouvait pas trouver “une cause claire de décès”.

Le Dr Radcliffe n’a pas pu exclure une “diminution rapide du poids”, une infection ou un diabète et a fait remarquer “nous ne pouvions pas fournir les réponses que la famille recherchait”.

Elle a ajouté: “Il n’est pas possible de dire si un suivi antérieur de sa présence aurait modifié le résultat.”