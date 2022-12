Le corps d’une fille texane de 7 ans retrouvé, le chauffeur de FedEx arrêté

PARADISE, Texas (AP) – Une fillette texane de 7 ans a été retrouvée morte, deux jours après avoir été portée disparue, et un chauffeur-livreur FedEx a été arrêté dans sa mort, ont annoncé les autorités.

Le corps d’Athena Strand a été retrouvé vendredi et Tanner Lynn Horner, 31 ans, a été arrêtée pour enlèvement et meurtre après avoir avoué avoir tué la jeune fille et avoir dit aux autorités où trouver son corps, selon le shérif du comté de Wise Lane Akin.

Horner est resté emprisonné samedi avec une caution de 1,5 million de dollars. Les dossiers de la prison ne mentionnaient pas d’avocat pouvant parler en son nom.

Akin a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi soir qu’un tuyau avait conduit les autorités à Horner, qui, selon le shérif, avait fait une livraison au domicile de la jeune fille peu de temps avant sa disparition.

Horner ne connaissait pas la famille de la jeune fille, selon Akin, qui a refusé de discuter du motif du crime.

“Nous ne pouvons vraiment pas entrer dans le contenu de la confession, mais je dirai que nous avons une confession” de Horner, a déclaré Akin.

La belle-mère de la jeune fille avait signalé sa disparition mercredi de la maison familiale près de Paradise, à la périphérie nord-ouest de la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth.

Son corps a été retrouvé près de la ville de Boyd, à environ 9,6 kilomètres au sud-est de Paradise, une ville d’environ 475 habitants, a déclaré Akin.

James Dwyer, agent spécial par intérim en charge du bureau extérieur du FBI à Dallas, a déclaré que FedEx avait coopéré avec les enquêteurs.

FedEx a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait avec les forces de l’ordre enquêtant sur l’affaire.

“Nos pensées vont à la famille d’Athena Strand pendant cette période la plus difficile”, selon le communiqué. “Les mots ne peuvent décrire notre choc et notre chagrin entourant cet événement tragique.”

The Associated Press