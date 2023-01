"Le corps d'une femme traîné, la voiture de flic n'a même pas essayé...": Témoin oculaire de NDTV

Alors que le corps d’une jeune femme a été traîné sur une route de Delhi pendant une heure et demie sous une voiture qui a percuté son scooter, un témoin l’a poursuivi et a appelé la police plus de 20 fois à propos d’une “voiture qui n’arrête pas de faire demi-tour”. et rouler sur le même tronçon ».

“J’ai dit aux camionnettes PCR (Police Control Room) et pointé la voiture, mais ils n’ont même pas essayé de l’attraper”, a déclaré Deepak Dahiya, propriétaire d’une confiserie locale, à NDTV.

Anjali Singh, 20 ans, conduisait son scooter dans l’ouest de Delhi lorsque la voiture l’a heurtée puis l’a traînée sur près de 12 km.

Des images troublantes de vidéosurveillance ont confirmé le récit du témoin de la voiture traînant le corps.

« J’ai ouvert ma boutique à 3h18. Soudain, j’ai entendu le bruit d’une voiture grise près du magasin. J’ai cru qu’il avait crevé un pneu. Puis j’ai vu quelque chose coincé sous la voiture. J’ai réalisé que c’était un cadavre. C’était nu mais il y avait du tissu noir en dessous.

M. Dahiya a déclaré avoir immédiatement composé le numéro d’urgence de la police, le 112, et signalé la voiture et le corps.

« Je ne pouvais pas dire si c’était une femme, un homme ou un enfant. Je leur ai dit qu’il y avait un corps coincé sous une voiture mais qu’il bouge constamment », a-t-il dit.

M. Dahiya a été en contact avec la police pendant 90 minutes. Pendant ce temps, la voiture a fait trois demi-tours pour revenir sur place à plusieurs reprises, avec le corps coincé dans son train de roulement.

Au troisième virage, le corps a été dégagé de la voiture et est tombé sur la route.

« J’ai pris un virage aussi, pour rattraper la voiture. J’ai suivi la voiture. Quand j’ai croisé une camionnette PCR, je leur ai dit que c’était la voiture mais qu’il n’y avait plus de corps dessous. J’ai donné le numéro de la voiture. Le fourgon de police me suivait. La voiture a traversé le fourgon de police à une vitesse de 20 km/heure. Il roulait dans la région. Mais les PCR n’ont même pas essayé de l’attraper. Ils m’ont ignoré », a déclaré M. Dahiya.

La police a déclaré que le corps avait été retrouvé dans un état si horrible que les vêtements et même la peau avaient été arrachés.