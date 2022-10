Le corps d’une femme portée disparue à Merritt retrouvé – Kelowna Capital News

Selon la GRC de Merritt, le corps d’une femme portée disparue depuis le 1er octobre a été retrouvé le 8 octobre.

Jaqui McDermott a disparu après avoir brièvement assisté à une retraite de yoga près de Merritt.

Son véhicule a été retrouvé en panne sur l’autoroute 97C entre Merritt et Logan Lake et tous ses effets personnels ont été abandonnés.

Des recherches approfondies dans les airs et au sol ont été menées pour retrouver la femme disparue par la GRC et Recherche et sauvetage.

La famille a posté sur Facebook pour dire que son corps a été retrouvé et pour demander la confidentialité pour le moment.

La GRC ne croit pas que la criminalité était impliquée dans la mort subite de la femme.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a été avisé et a lancé une enquête concurrente d’établissement des faits.

McDermott est originaire de la région de Waterloo en Ontario.

MerrittFemme disparue