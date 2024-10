Le corps d’une femme noyée pendant Hélène est revenu à sa famille deux semaines plus tard | Ouragan Hélène

Il a fallu deux semaines à une famille de Caroline du Nord pour retrouver les restes de leur fille après qu’elle ait été emportée à mort par une inondation à la suite de l’ouragan Helene – un des nombreux incidents traumatisants alors que les communautés continuent de se débattre avec des vies bouleversées. trois semaines après la tempête.

D’abord, sans rien savoir de son sort, puis après avoir appris qu’elle avait été tuée, Colette et Fadi Zoobi, de Huntersville, ont été engloutis par le choc et le chagrin.

Leur fille, Samira Zoobi, 28 ans, vivait à Asheville, qui a été durement touchée même si l’ouragan a touché terre à plus de 400 milles au sud, en Floride.

Elle a été emportée par la tempête qui s’est poursuivie le lendemain de l’atterrissage, le vendredi 27 septembre. Le complexe de Samira, Riverview Apartments, a été englouti par la rivière Swannanoa en crue et elle n’a pas pu saisir les cordes que les équipes de secours avaient lancées pour l’aider.

Le petit ami de Samira à Asheville a parcouru les berges des rivières et les eaux de crue ce week-end, pendant que ses parents passaient des appels frénétiques. Quatre jours après qu’on ait appris qu’elle était en vie pour la dernière fois, les autorités ont annoncé à la famille que Samira avait été retrouvée morte.

«Cela a été dévastateur», a déclaré Colette Zoobi.

Mais même à ce moment-là, le corps de sa fille s’est retrouvé dans une atroce odyssée. La famille a appelé la morgue d’Asheville, ainsi que les autorités locales et le bureau du médecin légiste de l’État.

Au départ, Colette a déclaré qu’on lui avait dit que le corps de Samira se trouvait à la morgue d’Asheville. Un jour plus tard, un représentant des victimes de la tempête lui a dit que Samira avait été envoyée dans une morgue à Raleigh, à 400 kilomètres de là, où les restes des victimes de la tempête étaient également examinés.

Ensuite, la maison funéraire locale de Huntersville a appelé Raleigh et a appris que la dépouille de Samira avait été renvoyée à Asheville. Mais lorsque Colette a de nouveau appelé la morgue, ils n’ont pas pu retrouver le corps de Samira, a-t-elle déclaré au Guardian.

Les communautés de l’ouest de la Caroline du Nord sont sous le choc depuis que la tempête a ravagé la région, tuant environ 100 personnes là. Il s’agit du pire bilan de morts parmi les nombreux États touchés par Hélène, et il pourrait encore s’alourdir.

De nombreuses personnes se sont noyées et d’autres ont été écrasées par leurs maisons qui s’effondrentglissements de terrain, chutes d’arbres, chutes débris et coulées de boue.

Samira Zoobi. Photographie : Avec l’aimable autorisation de la famille Zoobi

Déconcertée, frustrée et affligée, Colette a commencé à contacter les représentants de l’État et le bureau du gouverneur pour obtenir de l’aide.

«C’était tellement mal coordonné», a-t-elle déclaré. «Ils doivent expliquer le processus lorsqu’ils recherchent des personnes, faire savoir aux familles ce qui se passe et que leur dossier est en cours.»

Le 9 octobre, la police a appelé Colette et finalement, plus tard dans la journée, on leur a dit que le corps de Samira venait d’être renvoyé à Asheville et qu’il allait être libéré par le médecin légiste.

Le jeudi 10 octobre, la maison funéraire de Huntersville a envoyé une équipe à Asheville pour ramener Samira chez ses parents. Le lendemain, deux semaines après que Samira ait été emportée, Colette et Fadi Zoobi ont retrouvé sa dépouille et ont eu l’occasion de voir leur fille.

Fadi entra dans la chambre pour voir Samira, mais Colette resta dehors. «Je ne pouvais tout simplement pas faire ça», dit-elle.

« Je pense simplement que personne n’était préparé à une chose pareille », a déclaré Colette à propos du processus de manipulation des corps, de la destruction et du chaos provoqués par la tempête. « Je pense que s’ils avaient trouvé quelqu’un pour gérer cette logistique tout de suite, il ne nous aurait peut-être pas fallu presque deux semaines pour la récupérer, mais je suis sûr qu’ils sont totalement débordés. »

Les communautés de l’ouest de la Caroline du Nord ont encore besoin de « beaucoup de soutien », a déclaré Colette. « Ce n’est même pas encore près d’être terminé. Ils n’ont toujours pas d’eau dans de nombreuses régions. C’est tout simplement dévastateur.

Mardi de cette semaine, le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, dit lors d’une conférence de presse, les travailleurs ont fait des progrès significatifs dans le rétablissement des services d’électricité, d’eau et de téléphonie cellulaire, ainsi que dans l’ouverture des routes et la distribution de fournitures essentielles. Mais, a-t-il ajouté, 92 personnes sont toujours portées disparues dans l’État et près de 2 000 personnes n’ont pas pu rentrer chez elles et se trouvent dans des refuges fédéraux.

Kelley Richardson, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État, a déclaré que les corps de toutes les personnes tuées étaient suivis et soignés dans l’un des trois établissements, à Asheville, Raleigh et Charlotte, les cas les plus complexes étant envoyés à Raleigh. .

« Tous les efforts sont déployés tout au long du processus et dans les trois établissements pour identifier rapidement et précisément ces personnes et les rendre à leurs proches », a déclaré Richardson, ajoutant que « chaque décès a son propre ensemble de faits et de circonstances, et le le temps nécessaire pour terminer une affaire peut varier ».

Colette a dit qu’elle espérait que d’autres familles n’auraient pas à vivre ce que la sienne avait vécu.

« J’espère maintenant que, depuis que d’autres agences se sont impliquées, leur processus se déroule un peu plus facilement », a-t-elle déclaré.

La famille organisera une célébration de la vie de Samira le 26 octobre à Huntersville.

Samira était créative, disait sa mère. Samira a travaillé comme graphiste à la Asheville T-Shirt Company, où beaucoup l’appelaient Sami. La communauté artistique florissante d’Asheville a été décimée par la tempête.

Lors du service, la famille prévoit de distribuer des copies de certaines des œuvres de Samira, ainsi qu’une impression d’une aquarelle d’elle réalisée par un ami.

« Je veux juste essayer de rendre cela aussi positif et édifiant que possible », a déclaré Colette.