Le corps d’une femme disparue en Indonésie a été retrouvé à l’intérieur d’un python de 7 mètres après l’avoir avalé en entier

Une femme de 54 ans disparue en Indonésie a été avalée entière par un python, a annoncé la police.

Une équipe de recherche à la recherche de la femme a découvert un serpent anormalement gonflé.

Après avoir tué et ouvert le python, ils ont découvert le corps intact de la femme dans son estomac.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Les autorités indonésiennes recherchaient une femme de 54 ans disparue sur son lieu de travail lorsqu’elles sont tombées sur un python de 7 mètres de long qui semblait anormalement gonflé.

Ils ont tué et ouvert le serpent et ont trouvé le corps de la femme, entier et intact, à l’intérieur de l’estomac du serpent.

La femme, identifiée comme étant Jahrah, est allée travailler dans une plantation de caoutchouc à Jambi, située sur l’île de Sumatra, dimanche matin. Elle a été portée disparue ce soir-là alors qu’elle n’est pas rentrée chez elle, ont rapporté les médias locaux, selon le Bbc.

Après que son mari ait trouvé certains de ses vêtements et outils de travail, il a appelé une équipe de recherche. Un jour plus tard, le serpent au corps bombé a été retrouvé.

“La victime a été retrouvée dans l’estomac du serpent”, a déclaré le chef de la police locale AKP S Harefa aux médias locaux, ajoutant que le serpent mesurait jusqu’à 7 mètres, soit environ 22 pieds. Harefa a dit CNN Indonésie ils ont pu confirmer qu’il s’agissait de la femme disparue après lui avoir ouvert le ventre.

“Le corps de la victime n’a pas été détruit lorsque nous l’avons trouvée à l’intérieur du serpent, ce qui signifie qu’elle n’avait été avalée entière que récemment”, a déclaré la police locale, selon Le Washington Post.

Bulletin du quotidien Business Insider Quotidien Recevez le meilleur de Business Insider dans votre boîte de réception chaque matin. S’inscrire

Il est inhabituel pour les pythons d’avaler des humains, bien qu’il existe en de rares occasions des rapports similaires. En 2017, une vidéo a capturé un homme en Indonésie qui avait disparu et a ensuite été trouvé à l’intérieur d’un python de 23 pieds de long. L’année suivante, une femme, également en Indonésie, a été avalé tout entier par un python tout en vérifiant sa récolte.

Les pythons avalent généralement leur nourriture entière, leur anatomie unique leur permettant mâchoires suffisamment larges pour encapsuler des objets beaucoup plus grande que la circonférence de leur propre corps.

“Ce sont des constricteurs, donc ce qu’ils font, c’est enrouler leur corps autour de vous. Ils vous donneront un câlin de la mort. Vous inspirez et votre corps devient plus petit, il resserre son emprise et vous ne pouvez pas expirer”, Nathan Rusli , directeur de la Fondation indonésienne de l’herpétofaune, a déclaré à The Post. “La mâchoire supérieure et inférieure d’un serpent est reliée par des ligaments, c’est assez flexible. Ils peuvent avaler des proies plus grosses que la taille de leur tête.”

Rusli a également déclaré qu’il avait deviné que le serpent dans le dernier incident était un python réticulé, qui peut atteindre plus de 7 mètres de long.