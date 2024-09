Le corps d’une femme disparue de l’Indiana retrouvé après avoir nagé à Porto Rico

Une femme de 22 ans d’Indianapolis a été retrouvée morte cette semaine au large de Condado Beach à San Juan, à Porto Rico, après avoir disparu alors qu’elle nageait avec des amis, ont indiqué les autorités.

Le corps de Cimone Alicea Dawson a été retrouvé « submergé et inconscient » le lundi 9 septembre. Les responsables de la Garde côtière américaine ont déclaré dans un communiqué de presse.

Dawson nageait avec deux autres amis la nuit précédente lorsque les trois ont été pris dans de forts courants d’arrachement affectant la zone, a déclaré la Garde côtière.

Deux des femmes ont été secourues lorsqu’un passant a alerté les garde-côtes après avoir entendu des cris et observé deux personnes en détresse vers 18h30.

Plusieurs unités ont été dépêchées sur les lieux, dont un hélicoptère Jayhawk MH-60T des garde-côtes de la base aérienne de Borinquen, un avion HC-144 Ocean Sentry des garde-côtes de la base aérienne de Mobile et un bateau à usage spécial de 33 pieds des forces de l’ordre de la station de San Juan, a déclaré la garde côtière.

Les forces conjointes de la police de Porto Rico, les unités marines d’action rapide et le personnel de sauvetage d’urgence de l’État et des municipalités ont également mené des recherches sur les lieux.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de cette jeune femme et prions pour qu’ils trouvent la force et la sérénité pendant cette période très difficile », a déclaré le commandant Matthew Romano, coordinateur de la mission de recherche et de sauvetage des garde-côtes pour cette affaire, dans un communiqué.

« Je tiens à remercier les témoins et les autorités sur place pour leurs actions qui ont permis de sauver deux vies, ainsi que toutes les unités de la Garde côtière et les partenaires d’intervention d’urgence pour leur professionnalisme, leur dévouement et leurs efforts inlassables pendant les recherches », a déclaré Romano.

La mort de Dawson survient près d’un an après celle d’Amanda Lynn Webster, 44 ans, enseignante à Indianapolis. aurait été retrouvé mort dans une rivière longeant le quartier de Rio Blanco dans le secteur de Camino Viejo de Naguabo, à environ 35 miles au sud-est de San Juan.

Webster, qui était en vacances sur l’île, a disparu en octobre 2023 après que le propriétaire de la propriété où elle séjournait s’est rendu compte qu’elle avait laissé ses affaires et une voiture de location sur place.