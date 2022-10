Le corps d’une femme disparue de Kitchener retrouvé en Colombie-Britannique

Le corps de Jaqueline McDermott, 22 ans, de Kitchener, en Ontario, a été retrouvé.

La GRC a confirmé à CTV News que son corps avait été retrouvé samedi par des équipes de recherche et de sauvetage.

McDermott a été portée disparue le 1er octobre et, selon la GRC, elle a été vue pour la dernière fois près de son véhicule après avoir assisté à une retraite de méditation. La GRC a déclaré que son véhicule avait été retrouvé en panne le long de la route 97C entre Merritt et Logan Lake, mais qu’elle n’était pas à l’intérieur ou à proximité.

Cela survient quelques jours seulement après que ses parents se sont envolés pour la Colombie-Britannique pour se joindre aux efforts de recherche de leur fille disparue.

La mère de Jaqui, Nathalie St-Maurice, a posté une photo que sa fille a dessinée sur Facebook dimanche, accompagnée d’une déclaration disant en partie: «Elle était têtue et drôle et créative et passionnée et pleine de joie. Elle était un phare qui brillait dans le monde et rapprochait les gens. Elle croyait en la bonté et la gentillesse des humains par-dessus tout. Elle était légère.

Publication Facebook de la maman de Jaqui, Nathalie St-Maurice. (Facebook/En douce mémoire de Jaqui McDermott)

Le message poursuit en disant: “honorez-la d’amour et de rire”.

Dans une autre déclaration sur Facebook, Katharine Kitsemetry, une amie de la famille McDermott, a confirmé que le corps de Jaqui avait été retrouvé “après des recherches approfondies par les équipes de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique”.

« Nos cœurs sont brisés à jamais. Veuillez respecter notre vie privée pendant que nous apprenons à vivre dans un monde sans elle. S’il vous plaît, gardez-la dans vos cœurs », a déclaré Kitsemetry dans le message.

Message Facebook de Katharine Kitsemetry, une amie de la famille McDermott. (Facebook/En douce mémoire de Jaqui McDermott)

La GRC ne croit pas qu’une activité criminelle ait été impliquée dans la mort subite de Jaqui. Mais le service des coroners de la Colombie-Britannique a été avisé et a ouvert une enquête sur le décès.