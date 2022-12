Le corps d’un Zambien tué pendant la guerre en Ukraine est rapatrié

La Zambie s’efforcera de faire en sorte que rien de tel ne se reproduise pour un Zambien étudiant en Russie et qu’il n’y ait plus d’autres Zambiens dans les prisons russes, a déclaré Kakubo.

«Cette mort oblige le gouvernement à censurer fermement la Russie et à lui dire d’arrêter de sacrifier nos jeunes qui y étudient pour mener cette guerre non désirée avec l’Ukraine. J’espère juste qu’ils le feront et traceront une ligne claire pour ce qui peut être toléré ou non », a déclaré Kendricks Phiri.