Le corps d’un Zambien tué pendant la guerre en Ukraine est rapatrié

LUSAKA, Zambie (AP) – Le corps d’un étudiant zambien de 23 ans décédé en combattant pour l’armée russe lors de la guerre en Ukraine a été rapatrié.

Le corps de Lemekani Nyirenda, qui étudiait l’ingénierie nucléaire en Russie avant de rejoindre l’armée, est arrivé dimanche à l’aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka.

Bien qu’il ait été étudiant, Lemekani a été reconnu coupable de trafic de drogue en avril 2020 et condamné à 9 ans de prison.

Il a ensuite été gracié par une amnistie spéciale à condition qu’il participe à la guerre et il a été tué alors qu’il combattait en Ukraine.

Le gouvernement zambien a demandé aux autorités russes de donner des détails sur la mort de Lemekani, a déclaré le ministère des Affaires étrangères Stanley Kakubo.

“On nous a dit que le 23 août, il avait été gracié sous condition et autorisé à participer à une opération militaire spéciale au cours de laquelle il avait été tué en septembre”, a déclaré Kakubo dans un communiqué. “Nous avons ensuite exigé que les responsables fournissent des détails, pas seulement sur son recrutement.”

Il a déclaré que des tests ADN pour confirmer son identité avaient été effectués et qu’une compensation russe serait accordée à sa famille.

La Zambie s’efforcera de faire en sorte que rien de tel ne se reproduise pour un Zambien étudiant en Russie et qu’il n’y ait plus d’autres Zambiens dans les prisons russes, a déclaré Kakubo.

Les Zambiens ont exprimé leur tristesse qu’un jeune étudiant ait été pressé dans l’armée russe pour mener leur guerre en Ukraine.

« La douleur de perdre un être cher dans des circonstances obscures est insupportable. Comment la Russie peut-elle commencer à recruter nos citoyens qui étudient grâce à des bourses pour mener leur guerre ? Ce n’est certainement pas juste et notre gouvernement devrait s’assurer qu’il protège la vie de nos citoyens en Russie », a déclaré Catherine Mwenya, une habitante de Lusaka.

Un autre Zambien a exhorté le gouvernement à condamner la Russie pour la mort.

«Cette mort oblige le gouvernement à censurer fermement la Russie et à lui dire d’arrêter de sacrifier nos jeunes qui y étudient pour mener cette guerre non désirée avec l’Ukraine. J’espère juste qu’ils le feront et traceront une ligne claire pour ce qui peut être toléré ou non », a déclaré Kendricks Phiri.

Le porte-parole de la famille, Ian Banda, a déclaré que le corps sera transporté à la morgue de l’hôpital universitaire de Lusaka, où les médecins procéderont à la médecine légale sur le corps à partir de lundi.

Banda a déclaré que le programme d’inhumation ne sera annoncé qu’après l’établissement des résultats de la pathologie.

Noel Sichalwe, The Associated Press