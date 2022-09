Le corps d’un travailleur humanitaire britannique capturé par les forces russes est revenu avec des signes de “torture indescriptible”, selon l’Ukraine

L’UKRAINE affirme que la Russie a restitué la dépouille d’un travailleur humanitaire britannique capturé, décédé en juillet.

Le corps de Paul Urey présentait des signes de « torture indescriptible », a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

La Russie a restitué le corps du secouriste britannique Paul Urey Crédit : BBC

Urey, 45 ans, a été capturé par les forces pro-russes dans la soi-disant République populaire de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, en avril.

La Russie l’a accusé d’être un combattant étranger engagé, alors qu’en fait, le Britannique était là dans le cadre d’une mission de sauvetage humanitaire.

Tous deux ont tenté d’entrer en territoire contrôlé par les forces russes par un point de contrôle près de la ville de Zaporizhzhia pour sauver une femme piégée et sa famille.

M. Kuleba a déclaré sur Twitter en annonçant la nouvelle : “Les Russes ont restitué le corps d’un travailleur humanitaire britannique Paul Urie [sic] qu’ils ont capturé en avril et déclaré mort en raison de «maladies» et de «stress» en juillet.

“Avec des signes de possibles tortures indicibles. Détenir et torturer des civils est de la barbarie et un crime de guerre odieux.”

Il a poursuivi: “J’exprime mes plus sincères condoléances aux parents et proches de Paul Urie [sic]. C’était un homme courageux qui s’est consacré à sauver les gens.

“L’Ukraine ne l’oubliera jamais, lui et ses actes. Nous identifierons [the] auteurs de ce crime et les obliger à rendre des comptes.

“Ils n’échapperont pas à la justice.”

Cela survient après que la famille désemparée d’Urey aurait été invitée à payer 10 000 £ pour ramener son corps à la maison par le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

Linda, la mère au cœur brisé de Paul, a accusé les ravisseurs russes du diabétique de “l’avoir laissé mourir” en ne prenant pas soin de lui et a qualifié les Russes de “putains de meurtriers”.