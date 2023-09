Le corps d’un randonneur retrouvé dans une montagne au-dessus des chutes Okanagan

Une recherche d’un randonneur disparu près de McIntyre Bluffs, au sud d’Okanagan Falls, s’est transformée en mission de récupération pour Penticton & District Search & Rescue (PENSAR) le mardi 29 août.

Lundi après-midi, le service de recherche et de sauvetage de Penticton a été sollicité par la GRC d’Oliver pour aider à rechercher un randonneur porté disparu.

Le responsable de service de PENSAR, Ron Berlie, a déployé 13 membres du personnel SAR, dont une équipe canine de Central Okanagan Search & Rescue (COSAR) et un hélicoptère de Topflight Helicopters pour aider à la recherche.

Les chercheurs ont couvert une zone vaste et complexe, comprenant un terrain escarpé, des falaises, des pentes instables et la rivière Okanagan à proximité. Après huit heures de recherches et avec l’obscurité installée, les recherches ont été suspendues jusqu’à mardi.

Le lendemain matin, les responsables de la GRC ont reçu de nouveaux renseignements et PENSAR a été réengagé pour faire passer l’intervention d’une recherche à un effort de récupération.

Ils disposaient de six spécialistes de recherche et de sauvetage et d’un hélicoptère Topflight pour mener à bien l’opération technique, qui a duré la majeure partie de la journée. Cette opération était très visible depuis l’autoroute 97 et les quartiers avoisinants.

PENSAR a remercié l’équipe canine de COSAR et Topflight Helicopters pour leur soutien, ainsi que le public pour son respect lors de l’opération de récupération.

« PENSAR présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis du randonneur », ont-ils déclaré dans un communiqué.

La GRC et le BC Coroners Service poursuivent leur enquête.

