Le corps d’un programmeur disparu retrouvé dans le grenier de son immeuble

La police de San Francisco a révélé mercredi qu’un programmeur informatique disparu avait été retrouvé mort dans le grenier de son immeuble, plus d’un mois après avoir été vu sur une vidéo de sécurité monter à l’étage de son unité mais ne jamais partir.

De nombreuses questions entourant la disparition et la mort de Christopher Woitel, 50 ans, sont toujours sans réponse à l’heure actuelle, y compris comment il est mort, comment son corps s’est retrouvé dans le grenier et pourquoi il est resté là pendant un mois, malgré des fouilles répétées. par la police, le gérant de l’immeuble et un enquêteur privé.

« Nous pouvons confirmer que les enquêteurs ont retrouvé le corps de Christopher Woitel dans le grenier de sa maison », a déclaré mercredi un porte-parole du département de police de San Francisco dans un courrier électronique adressé à DailyMail.com. «La cause du décès est en attente de l’autopsie du médecin légiste.

Trouvé: Christopher Woitel, 50 ans, a été retrouvé mort dans son immeuble à San Francisco, plus d’un mois après avoir été vu sur une vidéo de sécurité en train de monter dans son unité

La police a récupéré le corps de Woitel quelque part à l’intérieur de ce bâtiment de la rue Guerrero dans le district de Mission

Selon le porte-parole, le cas de Woitel fait l’objet d’une enquête par l’Unité spéciale des victimes du département de police, qui a été créée en 2011 pour traiter les crimes sexuels, la violence domestique, la maltraitance des enfants, les personnes disparues, ainsi que la traite des êtres humains et les crimes financiers.

Lors d’échanges par e-mail avec DailyMail.com, Mark Guarino, qui s’exprimait au nom de la famille de Woitel depuis sa disparition, a exprimé sa frustration envers la police.

«La famille voulait une enquête peu de temps après sa disparition», a-t-il écrit. « La police n’a pas répondu à leurs appels. »

La politique du service de police stipule que les cas de personnes disparues font l’objet d’enquêtes par les agents des commissariats de district pendant 30 jours, avant d’être transférés à l’Unité spéciale pour les victimes.

Guarino a déclaré que c’est pourquoi la famille a embauché Scott Williams, un enquêteur privé, qui a produit un rapport indiquant que Woitel avait peut-être été victime d’un acte criminel et l’a soumis à la police, les incitant à prendre des mesures.

«Ce n’est que lorsque les médias ont rapporté la fin de la semaine dernière et le week-end que la police a agi», a écrit Guarino. « Malheureusement, cela signifie que son corps est assis là depuis plus d’un mois. »

Ce n’est que le 10 février que le département de police de San Francisco a lancé un appel au public pour l’aider à retrouver l’homme porté disparu.

Le porte-parole de la famille a accusé la police de ne pas avoir donné suite au rapport de l’enquêteur en temps opportun.

« S’ils recevaient un mandat le premier jour et fouillaient le bâtiment, ils auraient trouvé son corps il y a des semaines et les preuves seraient toujours fraîches, a-t-il ajouté. « Mais leur retard a causé un chagrin prolongé pour la famille et les preuves sont devenues obsolètes. »

Woitel a contacté sa mère pour la dernière fois par le biais des médias sociaux un jour après sa dernière observation sur vidéo de surveillance à l’intérieur de son immeuble le 8 janvier, et n’avait plus été entendu depuis.

La mère de Woitel a signalé sa disparition le 13 janvier. Elle dit qu’il n’y avait eu aucune activité sur son compte bancaire ou ses cartes de crédit au cours du dernier mois.

Une vidéo du 8 janvier montre Woitel entrant dans son immeuble à 20 h 38, portant une bouteille de vin à la main

Woitel est vu en train de monter les escaliers de son unité, marquant sa dernière observation

Williams a eu accès à l’appartement de Woitel sur Guerrero Street dans le district de Mission de San Francisco et a trouvé ses biens intacts et aucun signe de jeu déloyal. La recherche n’a révélé aucun indice quant à l’endroit où se trouvait l’homme, a rapporté Mission Local.

Selon Williams, l’immeuble a une porte dérobée, mais la vidéo de surveillance de cette zone n’a pas montré le départ de Woitel.

«Mon instinct est que quelque chose de grave est arrivé», a déclaré la sœur de Woitel, Lara Haben, à Mission Local avant la découverte de son corps.

Les frères et sœurs de Woitel avaient voyagé du Midwest et ont passé le week-end à distribuer des dépliants dans le district de Mission pour sensibiliser le public au sort de leur frère, a rapporté KPIX.

Ils ont également partagé avec le point de vente des images montrant Woitel, vêtu d’un masque noir, d’un bonnet et d’une veste de couleur beige, montant les escaliers de son unité, avec une bouteille de vin dans la main gauche, à 20 h 38 le 8 janvier. , marquant la dernière fois qu’il a été vu.

Dans les jours qui ont précédé sa disparition, des proches ont déclaré que Woitel, qui souffrait de dépression, agissait paranoïaque. Il s’est dit préoccupé par la perspective que les partisans du président Donald Trump provoquent des troubles à San Francisco, et a déclaré à sa sœur qu’il entendait des explosions et se sentait « en danger ».

Il a également demandé de l’argent à Haben pour remplacer son téléphone perdu et a parlé d’une escapade prévue dans les montagnes.

La famille et les amis ont décrit Woitel comme un homme généreux et généreux, connu pour apporter de la nourriture et ouvrir sa maison à des personnes malchanceuses, y compris à certains des nombreux sans-abri de San Francisco.

Woitel a communiqué avec sa mère le 9 janvier et n’avait pas été entendu depuis; son compte bancaire et ses cartes de crédit n’avaient pas été utilisés

« C’était toujours un peu inquiétant, et il n’aimait pas vraiment trop m’en parler parce que je disais toujours: « Qu’est-ce que tu fais, pourquoi fais-tu ça? », A déclaré l’amie Jennifer Berg au San Francisco. Examinateur.

Williams, l’enquêteur privé, a déclaré à la mission locale qu’il avait localisé un sans-abri qui serait l’une des dernières personnes à rendre visite à Woitel dans son appartement avant sa mystérieuse disparition.

L’homme, qui porte le surnom de « Bood », aurait été en possession du téléphone portable de Woitel, qu’il a dit que le programmeur informatique lui avait vendu pour 100 $.

Selon Williams, l’homme a affirmé avoir des capacités psychiques et lui a dit que Woitel avait été « atteint d’une balle dans la tête et enveloppé de plastique » lors d’un vol par un groupe d’hommes avant que son corps ne soit jeté dans la baie de San Francisco.

‘C’est clair [the man] souffre de maladie mentale et, en tant que tel, pourrait être délirant », a déclaré l’enquêteur.

On disait que Woitel était épris de Bood et dépenserait son argent pour tout ce que l’homme voulait. Selon un ami, Woitel a autorisé le sans-abri à rester dans son appartement et a payé ses factures de téléphone.

Les frères et sœurs de Woitel, dont les sœurs Kathy Flynn (à gauche) et Lara Haben (à droite), avaient voyagé du Midwest ce week-end pour distribuer des dépliants dans le Mission District.

Deux jours avant la disparition de Woitel, une vidéo de surveillance à l’intérieur de son immeuble a surpris Bood entrant dans son appartement et en repartant le lendemain matin.

À la veille de la disparition de Woitel, il a envoyé à Bood un message de colère et de jurons sur Facebook, l’accusant d’utiliser son compte de réseau social pour « harceler les gens ».

«Vous foutez un trou! Woitel aurait écrit à Bood. ‘FINI. C’EST TOUT. SUFFISANT. Tu es seul. Vous êtes bien trop difficile … Ne revenez plus jamais ici!

L’ami de Woitel a émis l’hypothèse qu’il est peu probable que Bood ait blessé l’homme lui-même parce qu’il a du mal à marcher en raison d’une blessure à la jambe.

Le voisin de Woitel a également révélé à la Mission Local que le programmeur avait tenté d’éviter deux amis, qu’il a décrits comme des «voyous de la pègre».