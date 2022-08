Le corps d’un père britannique «héros» retrouvé dans un lac italien après avoir sauté d’un bateau pour sauver son fils | Nouvelles du monde

Le corps d’un père britannique “héros” qui a sauté d’un bateau pour sauver son fils a été découvert dans un lac touristique populaire en Italie, plus de trois semaines après sa disparition.

Aran Chada, 51 ans, aurait été en vacances avec sa famille le mois dernier lorsqu’il s’est noyé dans le lac de Garde.

L’incident s’est produit le 22 juillet et son corps a été retrouvé mardi après-midi par des volontaires utilisant des drones sous-marins, selon les garde-côtes locaux.

Il a été découvert à une profondeur de 316 mètres (1 036 pieds) et à environ 800 mètres (2 624 pieds) de la côte, près de la station balnéaire de Limone.

Image:

La ville de Limone à côté du lac de Garde. Photo de fichier : AP



Le directeur des ventes, M. Chada, avait loué un bateau avec ses deux enfants et sa partenaire Holly Mosley, 39 ans, sur le lac.

Ils étaient à environ 500 mètres (1 640 pieds) du rivage lorsque son fils de 14 ans a eu des ennuis dans l’eaualors il a plongé et a réussi à le pousser vers le navire pour le sauver, ont indiqué les garde-côtes.

M. Chada a alors lui-même eu des ennuis et a glissé sous l’eau, déclenchant une recherche majeure.

Les garde-côtes ont indiqué que la noyade était “probablement causée par une maladie suite au sauvetage que M. Chada avait effectué sur le premier enfant, qui était en danger”.

Suite à la tragédie, il avait déclaré qu’il pensait qu’il avait peut-être subi une crise de choc thermique.

Les températures étaient d’environ 38 ° C, mais l’eau était “un bon 10 degrés plus froide”.

Le commandant des garde-côtes Antonello Ragadale a déclaré à l’époque qu’il était un “héros” et que les autorités faisaient tout ce qu’elles pouvaient pour le retrouver.

Les recherches ont commencé après que l’épouse de M. Chada a donné l’alerte en appelant le numéro de téléphone d’urgence international 112, et se sont poursuivies sans interruption – à l’exception de quelques jours où le mauvais temps a interrompu le travail.

Il y a eu au moins sept morts dans le lac en un mois.

Image:

Son corps a été découvert par des volontaires. Photo : Guardia Costiera



Les garde-côtes ont coordonné l’opération, qui a impliqué la police, un hélicoptère et des équipes de plongée de la marine et des pompiers équipées de sonars et de véhicules télécommandés.

Il devait fêter son anniversaire en vacances et sa famille, qui est maintenant de retour en Angleterre, a été informée de la découverte de son corps.

Un voisin du village de Woodhouse Eaves, près de Loughborough, qui a refusé de donner son nom, a déclaré après la disparition de M. Chada: “Ils font partie du village depuis des années. C’est juste très, très tragique.”

Un autre homme, qui connaît la famille depuis de nombreuses années, a déclaré que c’était “déchirant”.

Selon sa page LinkedIn, M. Chada travaillait pour Global Energy Ventures, une société qui dessert les champs pétrolifères en Afrique.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué: “Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé dans le nord de l’Italie et sommes en contact avec les autorités locales.”