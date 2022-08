Le corps d’un père britannique “héros”, 51 ans, qui a plongé dans le lac pour sauver son fils en vacances en Italie retrouvé après plus de trois semaines

LE corps d’un papa britannique “héros” qui a plongé dans un lac pour sauver son fils a été retrouvé plus de trois semaines après sa disparition.

Aran Chada, 51 ans, a sauté dans l’eau du lac de Garde en Italie après avoir repéré son adolescent en difficulté à nager le 22 juillet.

Aran Chada était en vacances avec sa femme et ses deux enfants lorsqu’il a sauté dans un lac pour aider son fils

Le corps de l’homme de 51 ans a été retrouvé des semaines après sa disparition Crédit : Linkedin

Sa famille le craignait mort car il n’a pas refait surface après avoir aidé son fils à monter sur un bateau.

Ils pensaient que le dirigeant pétrolier Aran, du Leicestershire, avait eu une crise d’épilepsie à cause du choc de l’eau froide avant de disparaître sous la surface.

Les garde-côtes italiens ont déclaré que son corps avait été retrouvé mardi, plus de trois semaines plus tard, “plus ou moins dans la zone” où il avait été vu pour la dernière fois à la suite d’une recherche approfondie à l’aide de drones sous-marins.

Un porte-parole a déclaré: “La noyade a probablement été causée par une maladie suite au sauvetage que M. Chada avait effectué sur l’enfant, qui était en danger.”

Aran était en vacances avec sa compagne Holly Mosley, 39 ans, et leurs deux enfants, âgés de 14 et 7 ans, lorsque la tragédie a frappé.

La famille avait loué le bateau au début de leurs vacances pour fêter l’anniversaire d’Aran.

Un témoin a déclaré: «Il a réussi à ramener le garçon au bateau, où il a été tiré par sa mère.

“Mais l’homme a ensuite glissé sous la surface, souffrant peut-être d’une crise.”

Sa femme a donné l’alarme, déclenchant une vaste opération de sauvetage impliquant la police, un hélicoptère et des équipes de plongée de la marine et des pompiers équipées de sonars et de véhicules télécommandés.

Après la disparition d’Aran, James, le frère visiblement secoué de Holly, a déclaré au Sun : « C’est dévastateur. Ce que ma sœur et la famille vivent est inimaginable.

Les garde-côtes, dans des commentaires rapportés pour la première fois dans le Times, avaient précédemment déclaré qu’Aran avait peut-être subi une crise de choc thermique.

Les températures étaient d’environ 38°C mais l’eau était « bien 10 degrés plus froide ».

S’exprimant à l’époque, le commandant des garde-côtes Antonello Ragadale a déclaré au journal: “Cet homme était un héros et nous craignons qu’il ne se soit noyé, mais nous faisons tout notre possible pour retrouver son corps.”

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué: “Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé dans le nord de l’Italie et sommes en contact avec les autorités locales.”

Cela survient après que six personnes se sont tragiquement noyées dans le lac de Garde en un mois.