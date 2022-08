Le corps d’un pêcheur disparu de la Colombie-Britannique retrouvé sur le fleuve Fraser à Chilliwack

Le corps d’un pêcheur de Chehalis porté disparu sur le fleuve Fraser a été retrouvé.

Dustin Williams a été porté disparu le dimanche 7 août et son corps a été retrouvé plus de trois semaines plus tard à Chilliwack.

Peu après 16 h le lundi 29 août, la GRC de Chilliwack a été avisée de la découverte du corps d’un homme dans le fleuve Fraser près de Teathquathill Road dans le village de Shxwhá:y.

La police a confirmé que le corps est celui de Williams, 40 ans, qui a été porté disparu après que son bateau a chaviré dans la rivière le 7 août.

Lorsqu’il a disparu, la GRC a déclaré que Williams était décrit comme un pêcheur expérimenté, mais pas comme un bon nageur. La Mission Recherche et Sauvetage a récupéré son bateau.

La famille de Williams a été informée et tient à exprimer ses sincères remerciements et sa gratitude aux nombreux membres de la communauté et aux premiers intervenants qui ont participé aux efforts de recherche, a déclaré la GRC de Chilliwack dans un communiqué de presse. Ils demandent maintenant de l’intimité alors qu’ils pleurent.

