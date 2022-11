Le corps d’un nouveau-né retrouvé au centre de recyclage de Waterbeach alors que la police lance une recherche urgente de sa mère

Une enquête de la POLICE a été ouverte après la découverte du corps d’un nouveau-né dans un centre de recyclage.

Des officiers ont été dépêchés sur le site de Waterbeach, dans le Cambridgeshire, hier après la découverte tragique.

La découverte tragique a été faite à Waterbeach Crédit : Google Maps

Une enquête a été lancée avec la police de Cambridge confirmant qu’ils gardent un “esprit ouvert”.

La force a lancé un appel urgent pour la mère du bébé au cas où elle aurait besoin d’une assistance médicale.

Le surintendant-détective John Massey a déclaré: «Il s’agit d’un incident incroyablement triste et bouleversant pour toutes les personnes impliquées et nous sommes en train d’essayer d’établir plus de détails sur ce qui s’est passé.

« Nous voudrions lancer un appel direct à la mère du petit garçon pour qu’elle nous contacte – il se peut qu’elle ait besoin de soins médicaux ou qu’elle soit dans une situation vulnérable.

“Nous faisons de notre mieux pour aller au fond de ce qui s’est passé, mais nous ne pouvons pas le faire seuls, donc je voudrais également faire appel au public pour son aide.

« Toute information, aussi petite soit-elle, pourrait aider l’enquête menée par notre équipe spécialisée dans la protection de l’enfance ; même si cela nous est donné de manière anonyme ou à Crimestoppers.

Toute personne disposant d’informations peut visiter le portail public des incidents majeurs ou appeler le 999.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

