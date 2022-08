Le corps d’un manitobain porté disparu retrouvé dans le lac Okanagan

Le corps d’un homme disparu du Manitoba a été retrouvé dans le lac Okanagan.

Vers 14 h le mardi 30 août, l’équipe de plongée de la GRC de Kelowna a trouvé le corps à environ 38 mètres au large. L’homme a disparu la semaine dernière. Central Okanagan Search and Rescue (COSAR) a commencé les recherches vendredi dernier (26 août), mais s’est interrompu lorsque l’équipe de plongée a pris le relais.

Il n’y a pas d’enquête criminelle et le service du coroner de la Colombie-Britannique a ouvert un dossier.

« Malheureusement, le centre de l’Okanagan a connu plusieurs décès par noyade cet été, ce qui nous a tous choqués et attristés », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias de la GRC de Kelowna. “Nos pensées vont aux familles qui ont perdu des êtres chers. Les deux tiers des victimes de noyade savent nager. Les accidents peuvent arriver à tout moment, et ils peuvent vous arriver. Soyez prêt, soyez conscient et gardez votre VFI (vêtement de flottaison individuel) en tout temps lorsque vous êtes sur l’eau ».

La famille de l’homme a été prévenue.

