Le corps d’un journaliste de football américain rapatrié du Qatar

Grant Wahl est décédé après être tombé malade lors d’un match de Coupe du monde vendredi

Le corps du journaliste de football américain Grant Wahl est arrivé aux États-Unis lundi, a confirmé le département d’État américain.

Par l’intermédiaire du porte-parole Ned Price, le département a rapporté que la dépouille de l’homme de 49 ans était arrivée à l’aéroport John F. Kennedy de New York à 8h30 et était accompagnée d’un responsable représentant l’ambassade des États-Unis à Doha.

Price a déclaré que l’ambassadeur américain Timmy Davis avait été en contact permanent avec la famille de Wahl, l’ambassade s’efforçant de réaliser leurs souhaits depuis le décès de Wahl.

Wahl, qui était un professionnel bien connu dans son domaine, s’est effondré dans la tribune de presse du stade Lusail lors de la couverture du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas.

Après avoir reçu une RCR sur place par des ambulanciers paramédicaux, il a été transporté à l’hôpital où il a ensuite été déclaré mort, selon un porte-parole du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a utilisé Twitter pour envoyer ses condoléances à la famille de Wahl lorsque son corps est arrivé à la maison, affirmant qu’il “tellement apprécié” le natif du Kansas “dont l’écriture a capturé non seulement l’essence du beau jeu mais aussi le monde qui l’entoure.”

J’ai tellement apprécié Grant Wahl, dont l’écriture a capturé non seulement l’essence du beau jeu, mais aussi le monde qui l’entoure. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et remercie notre équipe de l’ambassade et nos partenaires qataris qui ont travaillé ensemble si efficacement pour réaliser leurs souhaits. — Secrétaire Antony Blinken (@SecBlinken) 12 décembre 2022

La cause du décès de Wahl est encore inconnue. La semaine dernière, il a publié sur son site Web personnel qu’il avait reçu des antibiotiques et qu’il souffrait très probablement d’une bronchite par le personnel médical sur place lors de la Coupe du monde.

Il avait affirmé que son corps “enfin craqué sur moi” après “trois semaines de peu de sommeil” et “stress élevé”.

“Ce qui avait été un rhume au cours des 10 derniers jours s’est transformé en quelque chose de plus grave le soir du match USA-Pays-Bas, et je pouvais sentir le haut de ma poitrine prendre un nouveau niveau de pression et d’inconfort”, Wahl a expliqué.

L’épouse de Wahl, le Dr Céline Gounder, a tweeté vendredi que la nouvelle était venue comme un “choc total” à elle.

Mais le frère de Wahl a allégué un acte criminel après que le journaliste ait porté un maillot pro-LGBTQ lors du match d’ouverture de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Pays de Galles.

“Je ne crois pas que mon frère vient de mourir”, Eric Wahl, qui est gay, a déclaré. “Je crois qu’il a été tué.”

Eric Wahl a depuis s’est excusé « sans équivoque » pour les accusations sur Twitter, après qu’un utilisateur qatari a déclaré qu’il espérait que Wahl s’excuserait de sa première réaction “qui vient du racisme” une fois qu’il a obtenu la confirmation des médecins américains sur la cause du décès.

“Ma déclaration initiale découlait de deux choses, dont aucune [are] liés au racisme », Wahl a ajouté. “Concernant les choses que Grant m’a dites, et la corruption bien connue.”

Eric Wahl affirme que Grant lui a dit qu’il avait reçu des menaces de mort après avoir porté le maillot pro-LGBTQ.

Grant Wahl a déclaré avoir été brièvement détenu, alors qu’il était informé que la chemise était “interdit” au stade Al-Rayyan.