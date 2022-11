Le corps d’un jeune homme druze israélien saisi par des Palestiniens à Jénine est rendu à sa famille – L’armée israélienne

CNN

—



Le corps d’un jeune homme druze israélien saisi par des hommes armés palestiniens à Jénine a été transféré à sa famille, a annoncé jeudi l’armée israélienne, ajoutant que rien n’avait été donné en retour.

“Nous n’avons en aucun cas négocié avec les hommes armés qui avaient le corps”, a déclaré un porte-parole de Tsahal lors d’un briefing. « Nous n’avons rien donné en retour. Je pense qu’à un moment donné, ils ont compris que les conséquences de cet événement auraient été très dures pour l’économie de Jénine.

Des hommes armés ont pris d’assaut un hôpital de Jénine et saisi le corps de Tiran Ferro, victime d’un accident de voiture en Cisjordanie, ont annoncé mercredi les autorités des deux parties au conflit. Les hommes armés exigeaient la restitution des corps des Palestiniens tués par les troupes israéliennes, ont-ils déclaré.

Israël a fermé les routes à destination et en provenance de Jénine mercredi après la saisie du corps, et les a rouvertes jeudi après sa restitution.

Le gouverneur de Jénine, le major-général Akram Rajoub, a déclaré à CNN que les responsables de la sécurité de l’Autorité palestinienne avaient mené des négociations avec les hommes armés qui détenaient le corps.

« Le service de renseignement général de l’AP a eu des contacts avec l’un des ravisseurs, ce qui a facilité le retour du corps au siège du service de renseignement général à Jénine », a déclaré Rajoub.

Il y a un différend quant à savoir si Ferro était vivant ou mort lorsque des hommes armés ont fait irruption dans sa chambre d’hôpital à Jénine et ont pris son corps.

Le père de Ferro a déclaré mercredi aux médias israéliens que l’adolescent était vivant et qu’il n’avait pas été maintenu en vie. Mais le gouverneur de Jénine, Akram Rajoub, a déclaré à CNN que Ferro était mort lorsque son corps a été enlevé.

Le père de Ferro a déclaré: «Lorsque nous étions à l’hôpital, nous nous tenions devant l’unité de soins intensifs. Mon fils était connecté au ventilateur et avait un battement de coeur. J’étais avec mon frère et mon fils, tout à coup une bande de 20 hommes masqués est entrée dans la pièce en hurlant. Nous sommes restés les bras croisés et nous n’aurions rien pu faire.

“Ils ont enlevé le corps sous mes yeux”, a déclaré le père de Ferro aux journalistes devant la caméra.

La Brigade de Jénine, un groupe militant palestinien basé dans le camp de réfugiés de Cisjordanie, a déclaré mercredi dans un communiqué obtenu par CNN qu’elle détenait le corps de Ferro et a exigé qu’Israël remette tous les corps des Palestiniens tués par Tsahal en possession d’Israël. Le groupe a également déclaré avoir levé l’état d’alerte parmi ses membres en prévision de l’assaut des forces israéliennes sur le camp de Jénine.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a promis mercredi que “les ravisseurs paieraient un lourd tribut” si le corps de Ferro de Tiran n’était pas restitué : “Israël a prouvé ces derniers mois qu’il n’y a pas d’endroit ni de terroriste qu’il ne sache atteindre”.

Lapid a déclaré que Ferro allait fêter ses 18 ans jeudi. Il était membre de la minorité druze, ont déclaré des dirigeants communautaires à CNN.