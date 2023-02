Le corps d’un Indien disparu retrouvé sous un hôtel détruit en Turquie

Le corps d’un Indien, porté disparu depuis le séisme du 6 février en Turquie, a été extrait des décombres d’un hôtel où il séjournait, a annoncé samedi l’ambassade de l’Inde.

L’homme, Vijay Kumar, de l’état montagneux d’Uttarakhand, travaillait pour une entreprise basée à Bengaluru et était en voyage d’affaires en Turquie, a indiqué l’ambassade.

Il a été extirpé des décombres d’un hôtel à Malatya, une région durement touchée par le tremblement de terre dévastateur.

Toutes les dispositions sont prises pour ramener le corps en Inde, a ajouté l’ambassade.

Nous informons avec tristesse que la dépouille mortelle de Shri Vijay Kumar, un ressortissant indien porté disparu en Turquie depuis le tremblement de terre du 6 février, a été retrouvée et identifiée parmi les décombres d’un hôtel à Malatya, où il se trouvait en voyage d’affaires.@PMOInde @DrSJaishankar @MEAInde 1/2 — L’Inde en Turquie (@IndianEmbassyTR) 11 février 2023

Le nombre d’Indiens résidant en Turquie est d’environ 3 000, dont environ 1 800 vivent à Istanbul et dans les environs, tandis que 250 se trouvent à Ankara et les autres sont répartis dans tout le pays, a rapporté l’agence de presse PTI citant des responsables.

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a secoué la Turquie et la Syrie lundi, aplatissant des milliers de structures, piégeant un nombre inconnu de personnes et affectant potentiellement des millions de personnes. Le nombre de morts s’élève à 25 000 et devrait encore augmenter.

L’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré samedi que près de 32 000 personnes d’organismes turcs travaillaient aux efforts de recherche et de sauvetage. De plus, il y a 8 294 sauveteurs internationaux.

L’Inde fournit du matériel, des fournitures médicales et des équipements à la Syrie et envoie des équipes de recherche et de sauvetage en Turquie dans le cadre de “l’opération Dost”, a déclaré le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, plus tôt cette semaine.

Des dizaines de milliers de secouristes locaux et internationaux parcourent toujours les quartiers rasés malgré le temps glacial qui a aggravé la misère de millions de personnes qui ont désespérément besoin d’aide.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reconnu pour la première fois vendredi que son gouvernement n’était pas en mesure d’atteindre et d’aider les victimes “aussi rapidement que nous l’aurions souhaité”.

La secousse a été la plus puissante et la plus meurtrière depuis que 33 000 personnes sont mortes dans une secousse de magnitude 7,8 en 1939.