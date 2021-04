LA FAMILLE d’un génie de la crypto-monnaie dont le corps a été retrouvé flottant dans la rivière Hudson a déclaré qu’elle tentait de lui demander de l’aide après que son bâtiment ait été poussé à l’expulser pour avoir mis le feu et répandu du sang dans les ascenseurs.

Le corps de Shuvro Biswas a été retrouvé flottant dans la rivière New York lundi, ce qui a incité sa famille à divulguer le succès du mathématicien à un coût mental considérable.

Le corps d’un génie de la crypto-monnaie âgé de 31 ans a été retrouvé lundi dans la rivière Hudson Crédits: Peter Gerber

«Nous sommes tous extrêmement dévastés», a déclaré son frère Biprojit Biswas, 34 ans, au New York Post. « Il n’y a pas de mots. »

Son frère a déclaré que Biswas, 31 ans, était un génie des mathématiques qui travaillait à la fois avec la cryptographie et l’intelligence artificielle au moment de sa mort.

« C’est un gars vraiment bien. Il est brillant », a poursuivi son frère. «Il est allé au Bronx High School of Science,» un lycée très honoré à New York.

« Il a ensuite étudié les mathématiques appliquées. Nous ne savons toujours pas où les choses ont mal tourné. »

Sa famille a dit qu’ils essayaient de sa santé mentale Shuvro mais il a évité le sujet Crédits: Peter Gerber

L’aîné Biswas a déclaré que Shuvro était indépendant et travaillait sur un programme de sécurité de crypto-monnaie. Il a également une certaine expérience de travail avec l’IA.

Cependant, le comportement de Shuvro a commencé à changer ces dernières années, a déclaré son frère, mais il a ajouté qu’il les avait tenus au silence de sa famille.

« Il a toujours été une personne normale et en bonne santé, du moins c’est ce qu’il nous a fait croire », a déclaré Biprojit. « Les changements n’ont commencé à arriver que l’année dernière. Il disait des choses qui n’avaient pas beaucoup de sens de temps en temps. »

« Il avait une petite amie et ils ont eu une mauvaise rupture, mais je ne veux pas dire que c’était la cause de tout », a-t-il ajouté. « Il n’aimait pas vraiment beaucoup partager. C’est une personne privée. »

Biprojit a déclaré que sa famille avait cherché à lui obtenir une aide mentale, mais Shuvro était catégoriquement contre.

« Nous avons essayé de le convaincre au mieux de nos capacités de demander une aide professionnelle, mais il a toujours nié avoir besoin d’une aide psychiatrique », a déclaré Biprojit. « Il allait chez un neurologue mais il ne voulait pas dire pour quoi. »

Les documents judiciaires vus par le Post montrent que le bâtiment de Shuvro l’avait emmené devant le tribunal pour l’expulser en février dernier pour avoir allumé des incendies, brandi un couteau et répandu du sang dans un ascenseur.

<< Le défendeur est une bombe à retardement qui, quelques mois à peine après le bail, s'est livré à de nombreux incidents de comportement de type nuisible, de plus en plus offensif, qui menace la vie, la santé, la sécurité et le bien-être du personnel du bâtiment, des résidents du bâtiment et des biens immobiliers, »ont écrit des avocats dans un dossier.

La direction de l’immeuble a affirmé dans le dossier que Shuvro avait intentionnellement mis le feu à son matelas juste à côté d’un réservoir de propane ouvert dans son appartement.

En plus des allégations du bâtiment, Shuvro a été accusé d’avoir installé illégalement des caméras de surveillance et un système d’alarme, lancé des balles dans tout le bâtiment et déposé de nombreux faux rapports d’intrus auprès des flics.

Dans un dossier, il a accueilli les officiers à son appel tout en «brandissant» une «épée».

Biprojit a déclaré que son frère lui avait dit que l’allégation d’incendie criminel était un accident de cuisine.

« Il y avait un incendie dans son appartement. Il a dit que c’était un accident de cuisine », a-t-il dit. « Le service d’incendie est venu et l’a éteint. Le service avait des questions pour lui, mais ils ne sont jamais revenus avec les questions. »

Le corps de Shuvro a été envoyé au bureau du médecin légiste de la ville, qui déterminera la cause du décès.

La police ne soupçonne aucun acte criminel.