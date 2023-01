Le corps d’un homme retrouvé en Serbie alors que les Balkans luttent contre les inondations

Les inondations de cette semaine en Serbie, en Bosnie, au Monténégro, en Albanie et au Kosovo ont été déclenchées par de fortes pluies et un temps anormalement chaud. Les températures ont chuté dans de nombreuses régions vendredi alors que la pluie s’est transformée en neige.

BELGRADE, Serbie – Le corps d’un homme a été retiré d’une rivière gonflée dans le sud-ouest de la Serbie et les sauveteurs recherchent un autre homme, a annoncé vendredi la télévision publique alors que les inondations dans les Balkans ont fermé des écoles, entravé la circulation et inondé des maisons et des terres agricoles.

Les pluies torrentielles étaient atypiques pour les mois d’hiver. Ils ont provoqué le débordement de nombreuses petites rivières et ruisseaux de la région, inondant les zones environnantes et forçant des dizaines de personnes à quitter leurs maisons.

Les autorités de sept municipalités et villes du sud-ouest et du sud de la Serbie ont déclaré une situation d’urgence alors qu’elles luttent pour contenir la montée des eaux. Dans la ville de Raska, les autorités ont fermé les crèches et les écoles.

Des inondations ont également été signalées vendredi dans certaines parties du Kosovo, où la rivière Ibar et d’autres rivières et ruisseaux plus petits ont débordé, mettant en danger les habitations et coupant les routes locales. Certaines régions du Kosovo et du sud de la Serbie se sont également retrouvées sans eau potable.