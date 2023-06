Le corps d’un homme retiré du canal devant des baigneurs horrifiés dans l’est de Londres alors que les flics disent que la mort est « inexpliquée »

LE corps d’un homme a été retiré d’un canal devant des baigneurs horrifiés.

Les flics se sont précipités sur les lieux à Hackney, dans l’est de Londres, ce matin après qu’un membre du public a signalé un corps dans l’eau.

Le corps d’un homme a été retiré d’un canal de l’est de Londres ce matin Crédit : fourni

Les détectives ont confirmé avoir récupéré l’homme du canal près de Lea Bridge Road à 12h45.

Des images de la scène montrent des agents dans un bateau de police ramenant le corps à terre.

Un témoin oculaire, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré à The Sun Online : « On aurait dit qu’ils essayaient de lui tirer quelque chose.

« Je n’ai vu que le bas de son corps, mais on aurait dit qu’il aurait pu avoir entre 30 et 40 ans. »

La police métropolitaine a confirmé plus tard que la mort était considérée comme « inattendue » mais « non suspecte ».

Ils s’emploient maintenant à informer la famille de l’homme.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Le dimanche 11 juin à 10h40, la police a été appelée à Lea Bridge Road, E5 par un membre du public qui avait vu ce qu’il croyait être un corps dans le canal.

« Des officiers, y compris l’unité marine de la police, ont répondu et ont effectué une fouille de l’eau.

« A 12h54, le corps d’un homme a été retrouvé et récupéré de l’eau.

« Sa mort est considérée comme inattendue, mais les premières enquêtes suggèrent que les circonstances ne sont pas suspectes. »

La police locale a tweeté que les sentiers et le pont entourant la zone avaient été fermés et seraient rouverts dès que possible.