Le corps d’un homme qui serait mort en 2001 retrouvé dans les Alpes autrichiennes | Nouvelles du monde

Les restes d’un homme qui serait mort dans un accident sur un glacier il y a 22 ans ont été retrouvés dans les Alpes autrichiennes.

La police a déclaré que la découverte avait été faite par un guide de montagne sur le glacier Schlatenkees dans le Parc national du Hohe Tauern dans la province du Tyrol oriental, près de la frontière italienne.

Les restes ont été retrouvés à une altitude d’environ 2 900 m (9 515 pieds) et étaient clairement là depuis un certain temps, a ajouté la police.

Le guide a alerté la police de la ville autrichienne de Lienz avant que les sauveteurs ne récupèrent la dépouille à l’aide d’un hélicoptère.

A quelques mètres sous la dépouille, les secouristes ont également retrouvé un sac à dos contenant de l’argent liquide, une carte bancaire et un permis de conduire.

La police a déclaré que les restes semblent être ceux d’un Autrichien âgé de 37 ans au moment de l’accident et qui serait décédé en 2001.

L’homme possédait également du matériel de ski de fond.

Une comparaison ADN est en cours pour confirmer l’identité de l’homme.

Le glacier Schlatenkees a été le théâtre d’une de ces découvertes précédentes.

Les ossements retrouvés là-bas en 2011 seraient ceux d’un homme de la région porté disparu depuis 1957.

Alors que les glaciers fondent et reculent de plus en plus en raison du réchauffement climatique, il y a eu une augmentation des découvertes de restes de randonneurs, de skieurs et d’autres personnes qui ont disparu il y a des décennies.

En juillet, le reste d’un Allemand porté disparu alors qu’ils grimpaient près de la montagne emblématique du Cervin en Suisse il y a 37 ans ont été retrouvés.

Des tests ADN ont confirmé que les restes appartenaient à un homme de 38 ans, disparu en septembre 1986.