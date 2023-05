Le corps d’un homme disparu de Joliet retrouvé dans la rivière Des Plaines – Shaw Local

Des travailleurs le long de la rive est de la rivière Des Plaines ont retrouvé le corps d’un homme de Joliet, âgé de 24 ans, porté disparu dans la rivière, a indiqué la police.

À 16 h 15 jeudi, Jason C. Bingham, 24 ans, a été déclaré mort après avoir été retrouvé dans la rivière, selon un communiqué du bureau du coroner du comté de Will. Bingham était porté disparu depuis le 2 mai, selon sa mère, Ebony Young.

Les policiers de Joliet ont répondu vers 14 h 50 jeudi au pâté de maisons 300 de Railroad Street pour le rapport du corps situé dans la rivière qui a ensuite été identifié comme étant Bingham, Joliet sergent de police dit Dwayne English.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont appris que Bingham avait été localisé par des travailleurs le long d’une barge sur la rive est de la rivière, a déclaré English.

« Joliet Feu [Department] a fait la récupération de l’eau et a ramené M. Bingham à terre », indique le communiqué du bureau du coroner.

Aucune cause ou mode de décès n’a été donné. Une autopsie sera pratiquée vendredi.

Le service de police de Joliet enquête sur le décès. Toute personne ayant des informations à ce sujet doit contacter la division des enquêtes du ministère au 815-724-3020.

La disparition de Bingham a conduit à l’organisation d’une équipe de recherche les 11 et 12 mai par deux groupes, Justice For Wives Foundation et Black Lives Matter Will County. Une autre partie de recherche avait été prévue vendredi mais elle a été annulée.