Le corps d’un homme de 70 ans accusé d’avoir abattu deux chasseurs de canards a été retrouvé dans un lac du Tennessee près de la zone où les victimes ont été tuées.

Le Tennessee Bureau of Investigation (TBI) a écrit sur Twitter samedi que le corps de David Vowell avait été « retrouvé dans les eaux du lac Reelfoot ».

« Il était localisé vers 15 heures, aujourd’hui, près de la zone de l’incident. Son identité a été confirmée et une autopsie sera pratiquée », ont écrit les enquêteurs dans le tweet.

Vowell, de Martin, faisait face à des accusations de meurtre au premier degré en relation avec la mort de Chance Black, 26 ans, et de Zachary Grooms, 25 ans, tous deux du comté de Weakley, ont déclaré les autorités de TBI dans un communiqué sur Twitter la semaine dernière.

L’agence avait émis des mandats d’arrestation avant que son corps ne soit découvert samedi.

Des images de l’agence ont montré des enquêteurs à la recherche de Vowell dans les eaux troubles du lac Reelfoot.

Certains enquêteurs ont été vus en train de chercher à pied tandis que d’autres ont utilisé des bateaux pour tenter de trouver Vowell.

Les autorités ont déclaré qu’il se trouvait vers 15 heures samedi « près de la zone de l’incident ». Un enquêteur est vu à la recherche de Vowell au lac samedi

L’identité de Vowell a été confirmée et une autopsie sera effectuée, ont déclaré les enquêteurs (photographiés lors de la recherche de Vowell)

Les autorités avaient fouillé une grande zone du parc d’État de Reelfoot Lake, qui est près des frontières du Missouri et du Kentucky.

Le lac Reelfoot s’étend sur environ 15 000 acres et est entouré de marécages glauques et de cyprès.

Grooms et Black ont ​​tous deux été abattus lundi dans un canard aveugle sur Reelfoot Lake dans le comté d’Obion, a déclaré mardi le procureur de district Tommy Thomas à WREG-TV.

Thomas a révélé qu’un autre chasseur était dans le même aveugle que les victimes et a été témoin du double homicide.

Les responsables n’ont pas révélé un mobile possible derrière les meurtres.

Avant de retrouver son corps, les agents avaient récupéré le véhicule et le bateau de Vowell.

Black était le fils d’un adjoint du shérif du comté de Weakley. Il a travaillé comme directeur chez Final Flight Outfitters, un magasin d’articles de sport à Union City.

La société a confirmé le décès de l’employé dans un message Facebook lundi.

Vowell était soupçonné d’avoir tué Chance Black, 26 ans (à gauche), et son ami Zachary Grooms, 25 ans (à droite)

Black était le fils d’un adjoint du shérif du comté de Weakley et a travaillé comme directeur chez Final Flight Outfitters, un magasin d’articles de sport.

« Chance était un directeur à plein temps dans notre département des armes à feu, et quel honneur cela a été pour nous de l’avoir dans notre équipe », a déclaré la mise à jour du statut.

«Nous demandons des prières pour la famille, les amis et toutes les autres personnes impliquées de Chance alors que nous traversons l’impact de leur mort.

Jackson Seales, un guide de chasse au canard à Reelfoot Lake, a déclaré à la WJHL qu’il connaissait Black et l’a décrit comme un vendeur sympathique et courtois, et « juste un bon gars à tous les niveaux ».

Grooms, l’ami de Black, venait tout juste d’obtenir son diplôme de l’Université Bethel, où il était membre de l’équipe de tir à l’arc, a rapporté WBBJ-TV.

« Je suis devenu très proche de Zack pendant notre séjour à Bethel », a déclaré l’entraîneur de tir à l’arc Kenny Louden dans un communiqué. «Il a été une bénédiction pour tous ceux avec qui il est entré en contact.

TBI demande à quiconque se trouvait près de l’extrémité nord du lac lundi matin et a vu ou entendu tout ce qui pourrait aider l’enquête à avancer.