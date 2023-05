Le corps d’un garçon de 4 ans retrouvé dans une rivière en crue en Californie, le lendemain de la mort de sa sœur

SANGER, Californie (AP) – Une équipe de recherche a retrouvé le corps d’un garçon de 4 ans dans une rivière californienne en crue lundi, un jour après la mort de sa sœur de 8 ans lorsque les frères et sœurs ont été emportés par le courant , ont indiqué les autorités.

Des chercheurs dans un bateau ont repéré le corps du garçon coincé contre un arbre dans la rivière Kings à environ 2,8 kilomètres en aval de l’endroit où lui et sa sœur sont entrés dans l’eau, a déclaré le bureau du shérif du comté de Fresno dans un communiqué. La rivière a été fermée à l’usage récréatif en raison des niveaux d’eau élevés.

Les adjoints du shérif ont répondu vers 14 heures dimanche et la jeune fille a été retrouvée morte moins d’une heure plus tard. Une quarantaine de secouristes utilisant des bateaux, un hélicoptère et un drone ont poursuivi la recherche de son frère à environ 1,6 km du barrage de Pine Flat près de Sanger, une ville d’environ 26 000 habitants à l’est de Fresno.

Les autorités n’ont pas immédiatement divulgué les noms des enfants ni dit ce qui les avait tués.

Les enfants, qui ne portaient pas de gilets de sauvetage, sont entrés dans l’eau avec leur mère et un autre adulte alors qu’ils tentaient de se frayer un chemin pour grimper sur un rocher, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué.

Des panneaux ont été affichés le long des rivières Kings et San Joaquin depuis le 14 mars exhortant les gens à rester hors de l’eau en raison de conditions dangereuses, a déclaré le bureau du shérif. Le réchauffement climatique fait fondre d’énormes quantités de neige de montagne qui se sont accumulées au cours de l’hiver.

« Les conditions de nos voies navigables ne feront que devenir plus dangereuses à l’approche de l’été, à mesure que la neige fond et que les barrages libèrent encore plus d’eau dans les rivières », a déclaré le bureau du shérif, notant que l’eau reste froide et que les courants restent rapides.

Plus au nord, les autorités enquêtaient après la découverte d’un corps vendredi dans le lac Folsom au nord-est de Sacramento. Et deux personnes sont toujours portées disparues après avoir été emportées par la rivière américaine ces dernières semaines, a déclaré le bureau du shérif du comté de Placer.

Les autorités ont averti les gens de faire preuve de prudence le long des rivières de tout l’État qui connaissent des niveaux d’eau élevés et des débits plus forts.

The Associated Press