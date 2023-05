Le corps d’un garçon de 15 ans retrouvé après sa disparition alors qu’il nageait dans une rivière avec des copains alors qu’un autre adolescent de 14 ans se bat pour la vie

UN ÉCOLIER est décédé après que lui et ses amis ont eu des difficultés en nageant dans leur rivière locale.

Les flics ont confirmé le drame aujourd’hui, tandis qu’un autre garçon, âgé de 14 ans, reste dans un « état critique ».

Un garçon est mort et un autre se bat pour sa vie après avoir eu des difficultés en nageant dans la rivière Eden, Cumbria Crédit : Twitter/@BBC_Cumbria

Le jeune a été retrouvé dans la rivière cet après-midi Crédit : Twitter/@BBC_Cumbria

Les services d’urgence ont été appelés à la rivière Eden, Cumbria, vers 18 h 41 hier après des informations selon lesquelles le groupe était en danger.

Le plus jeune a été transporté par avion à l’hôpital, tandis que l’aîné a été retrouvé dans la rivière cet après-midi.

Il n’a pas été formellement identifié, mais sa famille a été informée et bénéficie d’un soutien.

Un dossier sur l’affaire sera transmis au coroner.

Deux autres adolescents ont réussi à s’échapper de l’eau, ont confirmé les autorités.

L’un a pu nager vers la sécurité tandis que l’autre a été secouru par un membre héroïque du public.

Les deux ont depuis été évalués par des professionnels de la santé.

La surintendante principale Lisa Hogan de la Cumbria Constabulary a déclaré: « Il s’agit d’un incident tragique et nos pensées vont à la famille du garçon de 15 ans en cette période difficile.

« Une vaste opération de recherche a eu lieu depuis que l’incident a été signalé hier soir.

« L’activité de recherche a été assistée par des services d’urgence, des équipes de recherche et de sauvetage et des professionnels de la recherche spécialisés de Cumbria et de l’extérieur du comté. »