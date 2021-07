Le corps d’un garçon de 13 ans retrouvé démembré et MANGE dans une villa française alors que le suspect est abattu par des flics après une chasse à l’homme

LE CORPS d’un garçon de 13 ans a été retrouvé démembré et mangé dans un sac dans une villa française, selon les rapports.

Des policiers ont fait l’horrible découverte dans une propriété de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône avant d’abattre par balle le suspect qui tentait de fuir les lieux.

La découverte a été faite dans la ville de Tarascon Crédit : Alamy

Des policiers se sont rendus à la villa dimanche après qu’un homme a signalé avoir vu un sac contenant des morceaux de corps.

Alors que les agents ont trouvé la propriété vide à leur arrivée, ils ont découvert le corps décapité qui était partiellement mangé à l’intérieur d’un sac, ainsi que des objets sataniques, rapporte Le Figaro.

On pense que le corps appartient à un adolescent de 13 ans qui s’était enfui de chez lui à Marseille deux jours plus tôt et se rendait au domicile de sa mère, a déclaré une source à 20 Minutes.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour localiser le coupable du crime odieux.

Quelques heures plus tard après une chasse à l’homme, la police a pu localiser l’occupant de la résidence, un homme d’une trentaine d’années, connu pour des problèmes de santé mentale et étant violent par le passé, dans le centre-ville d’Arles.

Selon Libération, des voisins l’ont aperçu plus tôt en train d’essayer de s’échapper par les toits des maisons.

Une fois localisé, il a tenté de fuir les lieux et c’est alors qu’il a été abattu par un officier.

Deux enquêtes sont actuellement en cours, l’une pour la mort de l’adolescent et la seconde pour la fusillade du suspect, menée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Une autopsie sera pratiquée sur les deux corps.