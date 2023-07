Le corps d’un fermier disparu retrouvé dans le ventre d’un énorme crocodile de 14 pieds alors que les habitants l’ouvrent devant sa famille horrifiée

LE corps d’un fermier disparu a été retrouvé dans le ventre d’un énorme crocodile de 14 pieds alors que les habitants l’ouvraient devant sa famille horrifiée.

Addi Bangsa, 60 ans, a été découvert dans la bête après une recherche de quatre jours à Tawao, en Malaisie, le 23 juillet.

2 Le corps d’Addi Bangsa, 60 ans, a été retrouvé après une recherche de quatre jours à l’intérieur d’un crocodile de 14 pieds Crédit : Flash d’information

2 Le département de la faune de Sabah a retiré les restes du vieil homme du crocodile et les a mis dans un sac en plastique Crédit : Flash d’information

Le vieil homme avait disparu depuis quatre jours avant que le département de la faune de Sabah ne mette fin à la recherche tragique après avoir ouvert l’estomac de l’énorme reptile.

Les restes de Bangsa ont été retrouvés enterrés dans l’intestin de l’animal lorsque les responsables de la faune les ont sortis et les ont mis dans un sac en plastique.

Le chef de la station d’incendie et de sauvetage de Tawau, Jemishin Ujin, a confirmé que les membres de la famille du défunt étaient présents lorsque l’estomac du crocodile a été ouvert tôt le matin.

Après d’autres examens, les résultats ont confirmé l’identité des victimes car toutes les parties du corps ont été retrouvées à l’intérieur de la créature.

Ujin a déclaré que le quatrième jour de la recherche de Bangsa, leur équipe a été informée que l’équipe de secours avait trouvé un crocodile mâle qui aurait avalé l’homme.

D’autres investigations ont confirmé l’observation de l’animal et son implication dans la mort de Bangsa.

L’animal a été abattu vers 3 heures du matin le 22 juillet, et l’estomac a ensuite été ouvert vers 9 heures du matin lorsque les membres de la famille sont arrivés.

Le gigantesque reptile pesait environ 126 st et mesurait plus de 14 pieds de long.

L’opération de recherche s’est terminée à 11 heures après que le corps de la victime a été récupéré de l’estomac du crocodile.

Cela survient après que les restes d’un pêcheur australien ont été retrouvés à l’intérieur d’un crocodile après avoir été mis en pièces par deux des bêtes en 2021.

La sombre découverte a été faite par des agents de la faune de l’île de Hinchinbrook, dans le Queensland.

Et les restes d’un garçon de 14 ans ont été tiré de l’intérieur du ventre d’un crocodile après avoir été dévoré vivant en 2020.

Ricky Ganya a été vu pour la dernière fois en train de ramasser des escargots au bord d’une rivière à Kuching, en Malaisie, lorsque le crocodile a bondi, serré ses mâchoires sur sa cheville et l’a traîné sous l’eau.

En 2017, un crocodile avec un cadavre humain entre ses mâchoires a nagé jusqu’au bord d’une rivière en Indonésie pour déposer le corps alors que les habitants affirmaient qu’il avait été convoqué par un sorcier.

L’homme de 41 ans, connu sous le nom de Syarifuddin, se baignait avec des amis lorsque le reptile de six pieds et demi a bondi et l’a traîné sous l’eau.