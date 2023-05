Le corps d’un écolier retrouvé après la tragédie d’une grotte en Nouvelle-Zélande

Le corps d’un adolescent néo-zélandais porté disparu lors d’un voyage scolaire de spéléologie a été retrouvé.

Sa classe a rencontré des intempéries lors de la visite du complexe Abbey Caves.

Des questions ont été soulevées quant aux raisons pour lesquelles les enseignants ont autorisé le voyage malgré les mauvaises conditions météorologiques.

La police néo-zélandaise a annoncé mercredi avoir retrouvé le corps d’un adolescent tué lors d’une « tragique » sortie de spéléologie scolaire qui fait désormais l’objet d’une enquête approfondie.

L’adolescent visitait mardi le complexe populaire Abbey Caves au nord d’Auckland lorsque sa classe « a rencontré un événement météorologique violent ».

Après une journée de recherche dans un temps sordide, la police a déclaré qu’un corps avait été retrouvé mardi soir et que la famille du garçon se voyait offrir un soutien pendant l’identification officielle.

« Nos pensées restent avec eux en ce moment tragique », a déclaré le surintendant de la police de Northland, Tony Hill.

Des sympathisants ont déposé des fleurs dans les grottes, qui sont restées derrière un cordon de police mercredi.

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré, selon le journal NZ Herald :

Je pense que c’est le pire cauchemar de tout parent d’envoyer son enfant à l’école le matin et de ne pas le ramener sain et sauf à la maison le soir.

Des questions ont été soulevées sur les raisons pour lesquelles les enseignants ont emmené plus d’une douzaine de jeunes de 15 et 16 ans du lycée pour garçons de Whangarei dans une zone très sujette aux crues soudaines.

La région a reçu environ 13 centimètres de pluie (cinq pouces) le jour du voyage, et il y a eu des inondations généralisées.

La directrice Karen Gilbert-Smith a déclaré mercredi que l’école et la communauté locale étaient « dévastées », après avoir perdu « un fils et un frère très aimé et précieux ».

« Je me rends compte que les gens ont beaucoup de questions, mais je ne suis tout simplement pas en mesure de fournir des réponses à ce stade précoce », a-t-elle déclaré.

« Nous devons autoriser l’achèvement d’une enquête complète et approfondie impliquant la police néo-zélandaise et Worksafe NZ sur cet incident tragique. »

La police a refusé de fournir des détails sur ce qui, selon elle, s’est passé dans les grottes, mais a averti les médias « de ne pas faire d’hypothèses ».