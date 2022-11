Le corps d’un citoyen israélien, emporté par des militants, est restitué

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré jeudi que le corps d’un adolescent israélien qui avait été emmené par des militants palestiniens dans un hôpital de Cisjordanie était rendu à sa famille.

Des proches de Tiran Pero, 17 ans, ont déclaré que des militants palestiniens de la ville occupée de Jénine en Cisjordanie sont entrés dans l’hôpital où Pero se faisait soigner après un accident de voiture. Ils l’ont déconnecté de l’équipement hospitalier alors qu’il était encore en vie, selon son père, et l’ont retiré de l’hôpital. L’armée israélienne a déclaré que Pero était déjà mort lorsqu’il a été enlevé.

Pero était issu de la minorité arabe druze d’Israël.

L’incident menaçait d’exacerber les tensions déjà brûlantes entre Israël et les Palestiniens. Dans le passé, des militants palestiniens ont procédé à des enlèvements pour obtenir des concessions d’Israël.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006.

Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes au printemps a tué 19 personnes en Israël.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Huit autres Israéliens ont été tués dans une nouvelle vague d’attaques palestiniennes ces dernières semaines. Mercredi, deux explosions à deux arrêts de bus à Jérusalem ont tué un adolescent et blessé au moins 18 personnes.

The Associated Press