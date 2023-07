Le corps d’un bébé retrouvé sur une plage de Tarragone en Espagne

La police espagnole examine le corps d’un enfant en bas âge qui s’est échoué sur une plage près de la ville méditerranéenne de Tarragone mardi matin, ont annoncé les autorités.

Le corps a été retrouvé à Roda de Bera, une ville balnéaire de la Côte d’Or espagnole entre Tarragone et Barcelone, et était celui d’un enfant âgé de deux à trois ans, a indiqué la mairie dans un communiqué.

Le maire de la ville, Pere Virgili, a déclaré à la station de radio RAC1 qu’une théorie envisagée par les autorités était que l’enfant était un migrant qui s’était noyé en mer alors qu’il tentait d’atteindre l’Europe.

La zone a été bouclée mardi matin et les autorités ont appelé les habitants et les vacanciers à l’éviter jusqu’à ce que le juge ait terminé l’examen du corps et autorisé son enlèvement.

Virgili a déclaré que le corps avait été découvert par une équipe municipale nettoyant la plage tôt le matin. Il était à un stade avancé de décomposition et portait des vêtements « pas typiques d’un enfant allant à la plage ».

Une source de la Guardia Civil a déclaré qu’une hypothèse était que l’enfant était un migrant noyé en mer, tandis qu’une deuxième source a déclaré qu’ils devraient attendre les résultats d’une autopsie pour être certains de l’origine et de la cause du décès de l’enfant.

Les migrants arrivent habituellement sur la côte méditerranéenne orientale de l’Espagne par des traversées maritimes depuis l’Algérie.

Selon l’organisation caritative espagnole pour migrants Walking Borders, la route a été la deuxième plus meurtrière en Méditerranée pour les migrants au cours des cinq dernières années, avec environ 464 personnes décédées dans 43 naufrages de bateaux rien qu’en 2022.